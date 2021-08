Lucas, entrenador del Pescados Rubén: "Temos que adaptarnos ao covid e á selección"

Una de las grandes novedades del Pescados Rubén FSF esta temporada es la presencia en el banquillo como primer entrenador de Lucas. El técnico de Cangas ya había dirigido al equipo en la temporada 2015-16, consiguiendo el título de Liga, pero se apartó por decision personal y continuó en el equipo, pero como asistente principal de Julio Delgado, que estuvo las útlimas cinco temporadas al frente.

Ahora, Lucas retoma el mando de la nave con las pilas recargadas y dispuesto a asumir el gran reto que supone dirigir alcampeón de las últimas nueve competiciones nacionales y autonómicas disputadas. "No momento en que decidín botarme a un lado necesitaba saír da primeira liña, pero agora digamos que aceptei esta proposta porque teño outra vez a ilusión e as forzas necesarias para asumir este posto", señala, sintiéndose «cómodo e arroupado polo resto do corpo técnico. Sinto responsabilidade pola ambición do proxecto, pero tamén ilusión para afrontar o reto» en sus primeras semanas como entrenador.

El mayor problema que se está encontrando Lucas para llegar bien preparado al comienzo del campeonato liguero, a mediados de septiembre, tiene que ver con los contratiempos, algunos esperados, para reunir a la plantilla al completo.

"Entre o coronavirus, as lesionadas que entran na úlitma fase de recuperación e a selección a verdade é que apenas puidemos facer adestramentos de marcado carácter colectivo, máis ben son sesión enfocadas ao traballo individual para cada xogadora. Hai que adaptarse canto antes a este tipo de situacións porque se van dar durante toda a tempada", comenta, refiriénde a las ausencias de las internacionales Elenita, Peque, Irene Samper, Dany y Ale de Paz, a la recuperación de Cilene y Jenny Rodrigues y a que todavía no llegó Emily Marcondes.

"Podemos dicir que a verdadeira pretemporada arrancará polo 6 de septembro, cando volvan as xogadoras que están agora coa selección e poida incorporarse Emily".

Refuerzos de lujo. Lucas se muestra tajante a la hora de analizar lo que signfica para el Pescados Rubén reforzarse con las internacionales españolas irene SAmper y Elenita y la brasileña Emily Marcondes.

"Medramos en pegada, con Emily, en profundidade e verticalidade, con Irene, e en equilibrio, con Elenita. Pódese dicir que deberiamos ser aínda mellores en tódalas facetas do xogo", señala Lucas, que destaca el trabajo de Julio. "A identidade está aí e foinos ben, pero loxicamente cada adestrador ten pinceladas individuais que quere aplicar", concluyó.