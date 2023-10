Temor a que los últimos fuegos puedan frenar la inversión de los propietarios en el monte

La comarca de A Mariña es una de las mayores productoras de madera de eucalipto de Galicia y una zona en la que apenas se producen incendios debido a la riqueza que guarda el monte. Sin embargo, el fuego que afectó a Trabada y se extendió a Ribadeo y el que sufrieron las parroquias focenses de Santa Cilla y San Acisclo en los últimos días y que todo apunta a que fueron intencionados, pone encima de la mesa el temor a que los propietarios puedan frenar la inversión en el monte.

"O temor a que se repita o lume vai estar aí e, como por desgracia é intencionado o risco é moi alto, polo que moita xente é posible que deixe de plantar ao velo como algo inseguro", explica el empresario trabadense Daniel Villapol, de Maderas Villapol, que lamenta "a infravalorización que pode ter o terreo porque si é propenso ao lume moita xente non invertirá".

Echando cuentas, plantar una hectárea de monte con eucalipto cuesta entre 1.500 y 2.000 euros y tras pasar 14 o 18 años, en función de la variedad elegida, esa inversión se transforma en 12.000 o 17.000 euros, en función de donde esté situada la plantación o el precio de la madera en ese momento, por lo que el beneficio es importante. "As plantacións tamén hai que limpalas e é coste, pero o beneficio segue estando aí", asegura Villapol, por lo que todos los propietarios apuestan por mantener el monte en producción.

En el caso del terreno ahora quemado, ese beneficio se verá reducido porque, según indica Villapol, la mayor parte de las plantaciones afectadas tendrán que ser cortadas. "No caso do pino, que tamén hai fincas afectadas, ao pasar o lume morre porque aínda que non se queime, a calor colapsa a savia e a árbore acaba morrendo", explica, "no caso do eucalipto pode vivir, pero se lle afectou moito a calor volve brotar por el arriba pero non se desenvolve ben, polo que hai que cortalo tamén".

La madera quemada también pierde valor. "No caso do eucalipto non o queren para celulosa e ten que ir para taboleiro e xa supón un 30% menos, ademais perde peso e a madeira ten máis coste de explotación". Las pérdidas serán mayores si los árboles no estaban en época de corta porque aún no tienen madera suficiente y si las plantaciones son jóvenes ya habrá que repoblarlas por completo. "Unha vez que se sepan as hectáras exactas que foron afectadas poderanse valorar mellor as perdas, pero van ser de varios millóns".

Gran Incendio Forestal

La Consellería de Medio Rural dio ayer, a las nueve menos diez de la noche, por extinguido el incendio declarado en Trabada e indicó que el fuego calcinó una superficie de 2.326 hectáreas, la mayor parte de arbolado. Para la extinción se movilizaron, en conjunto, ocho técnicos, 72 agentes, 114 brigadas, 78 motobombas, tres palas, un tractor, cuatro unidades técnicas de apoyo, seis aviones y tres helicópteros. También se instaló un puesto de mando avanzado.

A esta superficie hay que añadir las 234 quemadas en Foz, por lo que la superficie total calcinada en A Mariña desde el jueves asciende a 2.560 hectáreas.