Temor en Burela ante otro posible cierre por la subida de los casos

La preocupación se extiende en la comarca de A Mariña lucense a raíz del incremento de casos, que ahora también afecta a la localidad de Burela, donde el número de contagiados en los últimos 14 días sube hasta los 39, lo que supone una incidencia acumulada de 391 por cada 100.000 habitantes. Además, el concello está bajo vigilancia especial por parte de la Xunta y para hoy esta prevista una nueva reunión del subcomité clínico, que podría revisar las medidas en el municipio y aplicar restricciones. Desde el Concello se teme la aplicación de un nuevo cierre perimetral.

Los datos son malos y existe inquietud, a falta de que empiece a notarse la repercusión de las reuniones familiares de las pasadas fiestas navideñas. Se estima que los casos detectados hasta el momento proceden de contactos directos con personas contagiadas o de contactos de estas.

El alcalde de Burela, Alfredo Llano, no ocultó ayer su preocupación ante el aumento en el número de casos positivos en el municipio después de que en las últimas horas se confirmar por pruebas PCR siete nuevos positivos. "Se os contaxios seguen á alza haberá un novo peche perimetral case seguro", lamentó el regidor, quien mostró su esperanza en que el ritmo de contagios no afecte a la celebración de la Supercopa de España de fútbol sala femenino, prevista para la jornada de mañana en la localidad.

La cifra de hospitalizados en el Hospital da Mariña, enclavado en la villa, subió el jueves otra vez, situándose en once. Xove sigue en cabeza con 99 casos y una incidencia de 2.944.

FOZ. Por otro lado, en la residencia de Foz arrancó ayer la vacunación con la administración de la primera dosis a todos los usuarios y trabajadores del centro, segúne l Ayuntamiento, cuyo alcalde, Fran Cajoto, considera "un alivio para todos" esta medida, debido a la avanzada edad y las patologías de los residentes, que son un colectivo de riesgo. Agradece el esfuerzo de los empleados del centro: "non é fácil aguantar esa tensión tanto tempo", así como el de de los sanitarios y de la gerencia.

El regidor señala que la vacunación no supone salir del peligro, ya que aún puede producirse un rebrote. Como ejemplo cita los datos de contagiados en concellos vecinos, lo que muestra que "a situación é agora máis difícil". Por ello, solicita responsabilidad, evitar aglomeraciones y olvidarse de fiestas particulares o reuniones, porque "un mal comportamento duns poucos pode derivar en problemas de saúde e nunha crise económica moi forte".

RIBADEO. Por otro lado, el brote detectado en el Hospital Asilo de Ribadeo parece controlado, a tenor de los últimos datos. El alcalde, Fernando Suárez, comunica que el último cribado general realizado en el centro ha sido negativo. "Iso indica que este gromo non vai a máis e permite pensar que se produciu o punto de inflexión a partir do cal as cousas mellorarán". Suárez apuntó que uno de los residentes trasladados al Cegadi (Santiago), recibió ayer el alta al negativizar y generar inmunidad.

El alcalde considera que "o tempo xoga a favor de recuperar a normalidade pois xa hai máis de dúas semanas que se detectaron os primeiros positivos. Suárez Barcia indica que otros usuarios de la primera remesa también evolucionan bien, pero seguirán ingresados unos días al tener patologías previas. Los cuatro trabajadores afectados siguen en cuarentena en sus domicilios. Uno de los usuarios sigue en el hospital mariñano, tres empleados y una religiosa están aislados en el asilo. También valora la actuación coordinada de la dirección, el personal, los usuarios y de las autoridades sanitarias del Hospital da Mariña y asimismo del Cegadi.