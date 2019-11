El tecor de Ribadeo acaba de unirse a un nuevo colectivo autonómico denominado Ategal a través del cual un total de 35 asociaciones de estas características lucharán para conseguir que la Xunta cambie la ordenación de la caza del jabalí, ya que estiman que actualmente la población de este animal está fuera de control. Esto genera una gran cantidad de daños que la Xunta les está haciendo asumir íntegramente, algo a lo que se niegan categóricamente. El tecor de Ribadeo es uno de los cinco de la provincia de Lugo que forman parte de Ategal y el único de la comarca, aunque otros de A Mariña se les unirán.

Desde la presidencia del tecor ribadense Alejandro Jartín se esfuerza en explicar que actualmente se está generando una gran cantidad de daños porque se está siguiendo un plan de caza obsoleto. También dice que la Xunta trata a los tecores como parte del problema en lugar de como parte de la solución. Recuerda que no puede ser que ellos cacen "cando nos din, onde nos din e as pezas que nos din, xestionando as zonas de caza, tratando de evitar danos, incluso na época de sementar millo damos comida disuasoria aos xabaríns para que non danen os cultivos, e despois non só non temos contraprestacións senón que nos poñen paus nas rodas".

Para Jartín y sus compañeros de Ategal es muy urgente cambiar la regulación actual que, recuerda, "vén de antes da época de Franco, así que é fácil facerse unha idea do obsoleta que está". También apunta que es necesario tener en cuenta a cada zona en concreto escuchando a la gente que conoce esos entornos "e non facelo desde unha oficina nin aplicando os mesmos criterios para todos, porque todos somos diferentes".

Pone como ejemplo que no se puede aplicar en Galicia la misma normativa que en Castilla "porque alí hai moita visibilidade para facer caza en man. Aquí eso é inviable porque a visibilidade é duns metros. Se hai accidentes alí, qué pasaría aquí".

La conselleira de Medio Rural dijo hace unos días que la solución al problema tiene que pasar por la implicación de la Diputación "e de toda a sociedade".

Tres jabalíes para cazar en todo lo que resta de año

Como primera medida en este tema, Jartín dice que no es posible seguir trabajando con planes quinquenales "porque as circunstancias varían moito nese tempo". Pone como ejemplo su propio tecor, el de Ribadeo, "onde nos quedan tres xabaríns de cupo para todo o ano. Ou sexa, que este sábado xa non poden saír as dúas cuadrillas cazar porque non hai animais dabondo" y apunta que este tipo de cuestiones es necesario corregirlas.



Crecimiento

El presidente de Ategal, Fernando Rois, indica que desde que pusieron a andar la asociación el pasado fin de semana "xa se interesou máis xente e xa temos máis asociados". Jartín también avanza que "imos falar cos membros doutros tecores da Mariña para que se vaian unindo". Ambos saben que "cantos máis sexamos máis forza imos poder facer para conseguir isto que é unha urxencia". Actualmente la población de este animal está fuera de control en toda Galicia y por ahora no hay medidas concretas al respecto.