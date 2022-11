O teatro viste de gala en Barreiros

O primeiro certame de teatro amador Convida no Rural, impulsado polo Concello de Barreiros e o Colectivo Cultural Ollomao, tivo unha entrega de premios final inspirada nas galas de cine, con nominados en varias categorías e proxección de vídeos de cada un deles antes de anunciar os gañadores, que podían facer os seus discursos.

Foran seleccionadas oito agrupacións de Galicia, Madrid e Burgos e o premio á mellor obra -dotado con 600 euros- foi precisamente para a compañía desta última provincia, El duende de Lerma, que fixo unha adaptación da obra El Lazarillo de Tormes. O segundo premio, de 200 euros, foi para a peza A pena do cú do mundo do grupo O Aturuxo de Melpómene de Narón.

O premio á mellor actriz foi compartido por dúas do grupo A Cholón Teatro de Manzanares el Real (Madrid), Cristina Hipólito e Laura de la Torre, con interpretacións destacadas na peza Es tu vida. Húndela como quieras.

O galardón ao mellor actor protagonista foi para Ramón Ángel Ares, do grupo A Adala de Fazouro, que representaba a obra Vivan os noivos, unha peza que tamén levaría o premio especial do público. Os mellores actriz e actor de reparto foron Yolanda Lozano e Xoán Padín do xa citado grupo de Narón coa obra A pena do cú do mundo.

Tamén participaron os grupos Disfunción Continua de A Estrada coa obra Departamento de selección; Teatro Mariñán de Betanzos con Crime desorganizado; Trípode Teatro de Alfoz con O Muro, e Farándula Velutina de Corcubión con A derradeira bala.

O concelleiro de Cultura, Daniel García, e o director do grupo de teatro local, Ramón García, fixeron a selección dos oito grupos que ían participar no certame entre as 16 propostas que recibiron. Ao longo do último mes actuaron nos colexios vellos de San Miguel de Reinante e no centro sociocultural de San Cosme de Barreiros, onde o público asistente tiña que valorar as obras para o premio especial do público. O xurado, pola súa banda, estivo composto por cinco mulleres: a deseñadora Reme Espantoso, Montse Porteiro do goberno municipal, María del Mar Barrera de Ollomao e unha veciña de cada parroquia nas que se levou a cabo o certame, Belén Castrillón de San Cosme e Mercedes Agulleiro de San Miguel.

Na entrega de premios participaron a deputada provincial de Medio Rural, Mónica Freire, -o seu departamento financiou o certame-; o alcalde en funcións, Antonio Veiga; a presidenta de Ollomao, Elisa Vilaseca, e o concelleiro Daniel García, quen se amosou satisfeito por esta primeira edición. "Foi moi difícil seleccionar aos grupos porque as propostas eran moi distintas e de moita calidade todas" dixo, ao que engadiu que tiveron unha moi boa resposta por parte do público nas representacións, cunha "media de sesenta persoas por función".

Despois da entrega de galardóns actuou o grupo de Ollomao, que puxo en escena O documento.