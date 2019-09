Teatro clásico en Mondoñedo

La Praza da Catedral ya es un espacio clásico y mañana servirá de escenario para los clásicos de la literatura española, concretamente para los autores teatrales. A las ocho de la tarde acoge la representación de Bojiganga, una obra de la compañía Teatro del Cuervo realmente original.

Está pensada como la representación que una compañía del siglo XXI hace de obras del siglo XVI que va escenificando por las ciudades de Zaragoza, Valladolid, Sevilla y Madrid.

La obra presenta numerosas particularidades que explica su director, Sergio Gayol: "La obra es en prosa, porque no quiero hacer una obra teatral como eran entonces y tener al público durante tres o hasta cuatro horas escuchando una representación en verso porque la gente se cansa".

Así que lo que hizo Sergio Gayol fue idear un híbrido, una obra teatral actualizada para el público del siglo XXI en prosa en la que se incluyen diversos textos en verso de autores como el gran Miguel de Cervantes y su Retablo de las Maravillas.

Pero las peculiaridades no acaban ahí, porque incluso el público tiene su pequeño papel en la obra. Los actores suben gente al escenario, aunque el autor admite que no es nada de particular y que no hay por qué asustarse: "En realidad los subimos y se quedan sentados acompañados de los actores, así que digamos que no tienen que hacer ninguna intervención". Dice que por eso mismo "en las representaciones que hicimos la gente se lo tomó siempre todo muy bien y participaron porque se genera empatía con el público, que suele conocerlos y les hace gracia". Puede decirlo con conocimiento de causa porque llevan ya 24 funciones representadas desde el mes de febrero.

Esta obra, que ya se representó el pasado fin de semana en Ribadeo, llega mañana a Mondoñedo y luego irá a Lugo, Vilalba, Sobrado dos Monxes y Santiago y forma parte del proyecto Camiño Escena Norte, un proyecto construido alrededor de un nuevo itinerario de intercambio cultural que toma la ruta del Camiño Norte como referencia para una amplia programación escénica.