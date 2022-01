El teatro anima el arranque del año en la comarca

La Xunta de Galicia ofrece en el arranque de este año, y durante el primer semestre, un total de 28 actuaciones teatrales en la comarca mariñana a través de la Rede Galega de Teatros e Auditorios, con siete funciones en cada uno de los concellos adheridos: Ribadeo, Viveiro, Burela y Foz. En este último arranca la iniciativa este viernes, con una obra pensada para bebés y niños de hasta cinco años.

Será la compañía O baúl da tía Tola la que ponga en escena la obra Tilintilonia, con dos pases en la sala Bahía, a las cinco y a las seis y media, para los que no es necesaria cita previa.

Una representación a la que seguirán en marzo otras tres con la presencia de las compañías Apatacón, con su obra Por unha peseta; A Panadería, con As que limpan, y Caramuxo Teatro, con la puesta en escena de Na casa. Las sesiones se completarán en abril con A parábola do angazo, de Talía Teatro; Lázaro de Tormes, de Pedras de Cartón, y Libre como os paxaros de Teatro do Atlántico.

Febrero es el mes en que arrancará el ciclo en Burela, donde hasta el mes de mayo se podrán ver las obras Pa cama de Katarsis, Educación e Teatro; Bravas, con Isabel Risco, Caramuxo Teatro con A nena que vivía nunha caixa de mistos, Malasombra Producións con Sós, Culturactiva con As alumnas, Pedras de Cartón con Quixote y Fulano, Mengano e Citano con O xardín de Vila Gris.

También el mes próximo arrancará el teatro en Ribadeo, donde se prevé una cartelera que incluye: Sarabela Teatro, con A lingua das bolboretas; Centro Dramático Galego, con Incendiaria; A Quinta do Cuadrante, con A lúa vai encuberta; Baobab Teatro, con Ás para Álex; Talía Teatro, con Morte accidental dun anarquista; Nelson Quinteiro Producciones, con Fala Me Trad Cabaré, y Alén de A Formiga, de Producións Teatrais.

En Viveiro se podrán ver las obras Sopa de piedras, de Engrune Teatre; Onde viven os monstros, de Os Náufragos; As que limpan, de A Panadería; Quixote, de Pedras de Cartón, y A lúa vai encuberta, además de Teatro do Atlántico con Libre coma os paxaros, y De Ste Xeito Producións, con Feminíssimas.