La tasa municipal de 0,60 euros para cortar madera divide corporaciones

Decisiones dispares en municipios próximos y criterios distintos en el mismo partido. Así ve la Asociación de Veciños e Veciñas de Santa Comba da Órrea la tasa forestal de los concellos de Riotorto, Meira, A Pastoriza y A Pontenova, que gravará con 0,60 euros la tonelada cortada. Dicen estar ante una doble imposición tributaria que puede provocar el efecto contrario del que se busca.

Si esa tasa se aplica pero el Concello no es capaz de controlar las toneladas realmente sacadas, podría darse que "ao propietario lle carguen no prezo ofrecido a taxa por todas as toneladas realmente sacadas, é dicir, ganancia para quen compre a madeira, e perda para quen vende". De trasfondo, el temor al abandono rural.

La asociación de A Órrea acordó en agosto oponerse a la tasa, con alegaciones y recursos de reposición en cuatro concellos. No descarta acudir a la Valedora do Pobo para conseguir derogarla pero iniciar un procedimiento contencioso administrativo lo ve más difícil por el dinero que implica el proceso. Esta tasa, que aplican desde hace tiempo concellos de Ferrolterra con intensa explotación de eucalipto, la consideran en A Órrea "totalmente inxusta" y pone en jaque "unha vez máis, o futuro e a supervivencia da parroquia".

Entre sus argumentos está que los 0,60 euros por tonelada "significan uns 300 euros por hectárea de monte vendida aproximadamente e parece evidente que os madeireiros non os van pagar dos seus petos; ofrecerán menos cartos pola madeira, e listo".

En tal caso, entienden que "estariamos pagando dúas veces o mesmo imposto e cada un de nós xa paga o que lle corresponde por moitos e moi variados impostos, sen que teña necesidade ningunha doutro máis". Se preguntan los riotortenses por qué a los concellos no les sirven otros sistemas que no repercutan a los propietarios. Hasta ahora los maderistas depositaban una fianza al pedir permiso y se les devolvía si los caminos quedaban en buen estado. En sus alegaciones a la tasa, los compradores reconocían que necesariamente conllevará un precio inferior para los vendedores de madera y una peor posición frente a fincas y municipios con menos trabas burocráticas.

Ahora, los concellos que usan el punto limpio Serra de Meira -Riotorto, Meira, A Pastoriza, A Pontenova, A Ribeira de Piquín y Pol-, pretenden establecer la tasa para, "en teoría, reparar as pistas", según los vecinos. En Riotorto el PP la aprobó con sus votos y la oposición de PSOE y BNG pero en Meira, gobernada por los socialistas, se opone el PP y se abstiene el BNG. Mientras, en A Pontenova los socialistas impulsan la tasa al igual que la coalición PSOE-BNG de A Pastoriza, observan desde la asociación de vecinos.