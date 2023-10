Tartas de Mondoñedo obtén o distintivo Gacela da Zona Franca de Vigo

A empresa Tartas Mondoñedo S.L., do empresario mindoniense Carlos Folgueira, obtivo o indicador Ardán de Empresa Gacela da Zona Franca de Vigo.

As empresas distinguidas como Gacela presentan unha tasa de crecemento dos seus ingresos de explotación por encima do 25% durante tres anos consecutivos, sempre que o importe dos ingresos do primeiro ano de análise supere os 300.000 euros. Nesta edición avaliaron 37.000 compañías galegas e só un 4% alcanzou os criterios para obter un indicador.

"Es un orgullo para nosotros contar en nuestra tierra con empresas que, como la suya, son capaces de alcanzar parámetros que las hacen destacar sobre las demás", dixo o presidente da Zona Franca, Abel Caballero, na

carta remitida á firma.

Folgueira agradeceu a todo o seu equipo o traballo diario e fixo unha mención especial ao labor dos seus pais e ao apoio que recibe da súa familia.