Tapeo de Cuaresma, visitas guiadas e apertura comercial o Xoves Santo no CCH de Viveiro

Un ano máis, o Centro Comercial Histórico de Viveiro segue ampliando a oferta de actividades da Semana Santa na vila mariñana.

Tapeo de Cuaresma

Este ano, o Juepeo do xoves 21 pasará a ser Tapeo de Cuaresma, unha iniciativa posta en marcha pola asociación de comerciantes en colaboración coa Xunta de Cofradías da Semana Santa de Viveiro. Ao tratarse dun tapeo de Cuaresma, ningunha tapa levará carne.

As propostas do locais participantes no Tapeo de Cuaresma. CCHV

Visitas guiadas

Ademais, desde o CCH anuncian que este 2024 volveranse realizar as visitas guiadas polo casco histórico de Viveiro da man do historiador Xesús Martínez, tamén en colaboración ca Xunta de Cofradías de Viveiro. Esta será a duodécima edición da iniciativa, que volve tras o éxito obtido os anos anteriores.

"Durante estas datas de afluencia de visitantes a Viveiro parécenos moi interesante ofrecerlles a posibilidade de coñecer a cidade por medio destas visitas guiadas e de xeito gratuíto", apuntan desde a asociación.

O obxetivo da iniciativa é dar a coñecer o patrimonio cultural e artístico de Viveiro, non só a visitantes, senón tamén á xente do lugar. Con esta actividade poténciase o patrimonio material e inmaterial, a historia da vila e como redundou no resto de Galicia. "A mellor ventá para dar a coñecer o que somos e de onde vimos, toda a historia que encerran as nosas rúas, canellas, monumentos, arquitectura... En definitiva, descubrir os encantos dun dos cascos históricos de mais sona da comarca", afirman.

Un grupo de visitantes no casco histórico de Viveiro. JOSÉ Mª ÁLVEZ (AEP)

As visitas serán da man do viveirense Suso Martínez, historiador e guía de turismo oficial, así como colaborador en varios medios en asuntos de turismo e historia de Galicia. Martínez tamén é guía do Concello de A Coruña e guía na Semana Santa de Viveiro dende o ano 2010.

Horarios das visitas

► Luns 25, martes 26 e mércores 27 de Marzo: 18:00 horas

► Xoves Santo 28 de marzo: 12:00 horas

► Venres Santo 29 de marzo: 13:00 horas

► Sábado de Gloria 30 de marzo: 17:30 horas

► Domingo de Resurrección 31 de marzo: 13:00 horas



As visitas partirán todos os días dende a Praza Maior e cada unha delas é distinta, pois ningún dia o percorrido é o mesmo. Os grupos están limitados a 50 persoas, e as reservas realízanse 15 minutos antes no punto de partida directamente co guía.

Apertura comercial o Xoves Santo

Este ano, o comercio de Viveiro abrirá as súas portas o festivo de Xoves Santo en horario de mañá. A apertura será de 11.00 a 14.00 horas, que é o horario de festivos.

Nestas datas de moita afluencia de xente á vila e dous días festivos consecutivos, o comercio abrirá para poder dar servizo tanto á xente da vila como aos visitantes que se achegan a Viveiro.