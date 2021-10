Tapas ricas, ricas...

A moda das tapas colleu folgos en Viveiro despois da pandemia, como acredita a aceptación que teñen as preparacións que ofrecen os establecementos da cidade cada xoves durante o coñecido Juepeo, que é unha escusa excelente para saír da casa. A máis simple delas, como pode ser un ovo frito con patacas e chourizo, convértese nun auténtico éxito, ademais de ser todo un manxar para os padais máis esixentes.

O hostaleiro Luis Vizoso Pena, xerente do restaurante A Ría de Viveiro, aposta pola tradición na súa oferta, que ademais conxuga coa calidade, a abundancia e unha boa presentación, que é o que máis chama a atención da clientela. Cada semana elaboran unha diferente. Entre as que mellor funcionan atópanse as de carne, peixe ou marisco. E entre estas últimas destacan as de zamburiñas, ameixas ou chícaros, sen esquecer que "o polbo arrasa, a semana pasada preparámolo á prancha e foi unha pasada", conta. Desta volta toca raxo rebautizado como graxo gratinado, outro produto tipicamente galego e moi demandado.

"A meirande parte dos produtos cos que traballamos son galegos", explica Luis, quen calcula que saen de 90 a 100 tapas por xornada e "hai persoas que toman dúas ou tres", comenta. Parellas, grupos e familias conforman a clientela que acode o xoves a degustar as tapas, que poden pedir de sete e media en diante. As ideas para as elaboracións xorden ao preparar os pratos de menú do día e da carta que serven pola semana.

O local conta cun cociñeiro e unha cociñeira. Neste caso é el o que prepara as tapas porque lle gusta máis decorar. "A presentación vale moito", indica Vizoso, que recoñece que é un traballo laborioso e non sempre hai tempo para pararse: "Hai momentos nos que non tés tempo, porque chega moita xente xunta e tés que sacar tapas, pero procuras ter adiantado algo de traballo". Moitos xa cean coas tapas e uns viños ou cervexas.

Luis explica que "leva tempo facelas, hai que ter unha persoa pendiente diso. Nós ao ter restaurante podemos facelo, se tivera que traelo adrede ao mellor non o faría". O hostaleiro entende que os locais que traballan racións e petiscos, ao ter alguén na cociña, tamén poden facer as tapas. "Hai que innovar porque se te estancas, pásanche por riba", explica Luis, quen se apunta ao que faga falla: "Se sae mal, pois para a próxima irá mellor, con tal de non perder xa chega, só con ver o ambientiño xa che dá unha alegría".

PARTICIPANTES. Neste intre só seis establecementos da cidade se sumaron a esta iniciativa gastronómica que enche os locais cada xoves con bo ambiente e ledicia. Trátase de Casa Pepi, que aposta por receitas innovadoras e foi o primeiro en facer tapas vexetais, ao que logo se sumou o restaurante O Muro, que onte ofreceu unha pizza de polbo á galega. O resto de participantes son O Rincón do Tronco, mesón O Recuncho e o hotel Urban, que presentou unha burguer.

O hostaleiro pensa que estar asociado ao Centro Histórico compensa, "porque se non nos unimos tampouco podemos facer nada, hai que sementar algo para recoller, co tapeo vendo máis, pero gustaríame que os demais tamén participasen".

REPUNTE. O xerente do restaurante A Ría, que xa leva 17 anos funcionando en Viveiro, invita a que se animen a saír, "porque tomar unha tapa son dous euros, nós non lle gañamos nada, porque só a elaboración xa pasa moitas veces dese presuposto. Penso que é un detalle cara o cliente, para animalo a saír", comenta. Vizoso nota un repunte na afluencia a este tipo de establecementos ao baixar de xeito notable a incidencia da covid-19, que prexudicou moito o sector.

Agora Luis Vizoso di que no seu restaurante están a traballar ben, pois todas as semanas reciben algún grupo dos que participan nas excursións da Deputación, pero ademais este ano está habendo máis xente de fóra que outros anos por estas datas. "En anos pasados viñan obreiros, comerciais, viaxantes ou repartidores, pero este ano ves matrimonios ao mediodía que non estaban nesta época normalmente, supoño que collerían vacacións agora".