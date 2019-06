Tapas de verano en Burela

El Centro Comercial Aberto (CCA) de Burela decidió recibir al verano tapeando y organizó un concurso de tapas en el que participan diez establecimientos de la localidad desde este jueves por la tarde al domingo a mediodía. "Queríamos desenvolver unha campaña específica para a hostalaría e apostamos por este concurso, que xa se tiña realizado nalgún outro momento de mans da asociación pero quedara esquecido", explican desde el colectivo.

Los bocados que se podrán probar este fin de semana son Chourizo braseado con patacas deluxe en el ConXeito, Osobuco en salsa de chocolate en la cervecería Kiko, Bocado de mar en A Casa da Avoa, Polbo á mugardesa en cama de patacas panadeira en A Marquesa, Chipiróns recheos con salsa mariñeira en Arenal, Sabes a que sabe? en Casa Miranda, Kebab de chipiróns encebolados con ali oli da súa salsa en el hotel Nordés, Torreznos de Soria con pementos de Padrón en el hotel O Sargo, Brocheta de rape en el restaurante O Sargo y Minibaguette de polbo con queixo San Simón en El Palacio de Crital. Cada tapa cuesta 2 euros.

El concurso tendrá dos premios: uno concedido por un jurado profesional, que estará integrado por profesores de la escuela de hostelería del IES de Foz y que decidirán la mejor tapa del verano 2019 y el premio popular, que elegirán los propios clientes con sus votos. Tanto los trípticos para hacer las votaciones como las urnas para la votación estarán colocados en los diez establecimientos participantes. Además entre las personas que prueben todas las elaboraciones se sortearán 150 euros en vales de compra.

"A asociación de comerciantes e hostaleiros quere seguir na creación dun comercio e hostalaría máis fortes, facendo medrar o sector servizos e recibir con moitas ganas un verán no que se espera que moitas persoas de fóra de Burela veñan visitala", explican desde el colectivo. Este concurso de tapas no será la única campaña que desarrollará a lo largo de los próximos meses el colectivo: "Este vai ser un verán con actividades no CCA Burela".