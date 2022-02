Tapa por consumición en 'O Torques' de Burela

En el número 18 de la rúa Fontela de Burela está el bar O Torques, un nombre tan vinculado a la localidad como el pulpo que sirve, siempre de la zona, que es más complicado de preparar en la cocina, porque "merma máis e é máis difícil de cocer e tes que estar pendente para que non se poña brando", cuenta Ulpiano Otero Álvarez, el propietario del local, que antes de cocinero fue marinero y sabe bien de las excelencias de un producto tradicional que no duda es "o forte do negocio".

Un producto del que llegan a consumir una media de 50 kilos en invierno, cifra que aumenta con creces durante el verano, una época en la que la plantilla también llega a las cuatro personas, que es lo habitual durante buena parte del año aunque en estas fechas se mantienen con dos, un camarero y el dueño, que se encarga de los fogones.

Propietario: apostó por la hostelería tras hundirse su lancha en el mar

Una cocina de la que salen a diario tapas variadas, caseras, tradicionales y muy abundantes, que se dan con cada consumición, en horario de doce a tres de la tarde.

"É a lei do bar»", asevera sobre una norma que se cumple a rajatabla y que se completa con pinchos variados y el tradicional plato de torrezmos, que es otra de las marcas indiscutibles de la casa.

Los callos son otros de los clásicos y se sirven siempre de tapa los viernes —en que también hay pulpo— y los domingos, además de costilla. El resto de la semana la variedad en las degustaciones depende de la inspiración del cocinero, pero los guisos, el pulpo encebollado, los macarrones con bonito o la zorza son algunas de las propuestas.

A ellas hay que sumar las setas, "que lle gustan moito á xente" y que se encarga de recoger el propio dueño, que llega incluso a tomarse quince días de vacaciones en octubre para dedicarse personalmente a ello. "Aprendín con xente que sabe disto e coñezo unhas poucas e son as que collo: níscalo, lingua de vaca, chipirón de monte ou seta coliflor", asevera sobre unas propuestas culinarias a las que se suman raciones de la cocina tradicional gallega.

Tapas: a las fijas de callos, costilla y pulpo suma otras variedades

Ulpiano, al que todo el mundo llama Piano, debe su original nombre a una herencia familiar. "Así se chamaba un irmán do meu pai, pero é un nome que abonda en Asturias", asevera y recuerda divertido cómo una vez siendo joven "estabamos no campamento da Devesa e fomos a unha misa por uns que morreran e un era Ulpiano e outro Germinal e comigo estaba un amigo con ese nome, xa é casualidade", afirma.

Piano lleva solo once años dedicado al mundo de la hostelería tras una vida consagrado al mar. "Tras írseme a pique a lancha apostei por un cambio de vida e unha estabilidade en terra", cuenta y tras tres años con el Argentino apostó por O Torques, frente a la escuela de música de Burela.

El balance detrás del mostrador es bueno "e iso que coa pandemia levamos dous anos de tira e afrouxa", cuenta de un negocio en el que el mar sigue presente, con un dibujo, una foto y una talla de la Martina, la embarcación de bajura en la que faenaba, una imagen de la Virgen del Carmen o un centollo de 3 kilos ‘disecado’.

Decoración: las bufandas de equipos de fútbol adornan las paredes

Un negocio en el que las paredes están decoradas con bufandas de equipos de fútbol, tanto españoles como extranjeros, la mayoría regalos de clientes y amigos y así se explica que el Huesca comparta espacio con el Chelsea, sin faltar las del Burela y el Lugo, entre muchas otras, en las que hay que fijarse para dar con la del Barça, junto a otra del Real Madrid, un equipo del que también hay escudo, lo que deja claro el color merengue del propietario, pero también sus pocas ganas de rivalizar y para todos hay espacio.

Llama también la atención que en el bar haya las tradicionales tazas de Ribeiro hasta en tres tamaños o un licor de café blanco, que Piano adquirió en Monforte. "Cando están a facer a augardente poñen o café por riba e imprégnase do aroma", dice sobre este licor que sirven en las sobremesas, donde claramente sigue mandado el de hierbas.