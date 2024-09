Tania Pérez: "Tengo mucha experiencia y eso creo que es positivo"

¿De dónde surge la idea de abrir este gimnasio?

La idea surge un poco de la demanda que había en Viveiro y de la necesidad que existía en el mercado deportivo. Yo vi interesante montar un centro con estas características y me lancé.

¿Había ostentado ya algún otro negocio antes?

No, este es mi primer proyecto personal.

¿Y trabajó ya antes en el sector?

Sí, llevo más de veinte años trabajando en centros deportivos como monitora, gestora deportiva y estos últimos años estuve como directora técnica en unas instalaciones deportivas en A Coruña.

¿Desde cuando lleva planeando este proyecto?

Empecé a planear este proyecto hace un año, comencé curioseando los locales que se alquilaban por Viveiro, quería un sitio con altura y que fuese amplio, no quería un bajo sin luz. Una vez escogido el local empecé con las obras a finales de abril o principios de mayo, y hasta ahora.

¿Ha contado con la ayuda de alguien para llevarlo a cabo?

No, es un proyecto que llevo yo sola en exclusiva.

¿Ha contratado algún empleado?

No, en principio voy a trabajar yo sola, no me quiero arriesgar en estos primeros meses, pero bueno, ojalá más adelante pueda contratar a alguien, eso será un señal de que todo va bien.

Un proyecto desde cero y sola, ¿ha sido muy grande la inversión que ha tenido que llevar a cabo?

Sí, a pesar de no ser un gimnasio donde haya maquinaria pesada, la inversión ha sido muy grande, había que reformar todo el local y dejarlo de una forma que fuese agradable para la gente.

¿Le ha contactado ya alguien para apuntarse al centro?

Sí, en estos pueblos funciona mucho el boca a boca y en estos días ha habido varias personas que me han contactado.

¿Y que diría que destaca de su gimnasio?

La propia instalación en sí misma es muy agradable. También te diría que tengo mucha experiencia en el sector y creo que eso es algo muy bueno.

La época en la que llega mucha gente

Abre ahora, una época en la que está comprobado que más gente se apunta al gimnasio, ¿lo ha hecho a propósito?

Sí, lo he hecho con intención. Llevo muchos años en el sector y es algo que está estudiado, así que no tenía dudas de que era una fecha ideal.

¿Sabe si existe alguna otra época del año donde los gimnasios cuenten con más afluencia de gente?

Sí, los meses en los que suele haber más afluencia de gente son septiembre y octubre, después de navidades, marzo y abril. Pero sin duda las épocas donde más gente se apunta es después de verano y de navidades.

¿Por qué cree que sucede esto?

En verano a la gente no le apetece meterse en ningún sitio y sale más a la calle y si hace ejercicio lo hace al aire libre. Pero una vez acaba el verano la gente vuelve a la rutina y vuelve a apuntarse al gimnasio, en el caso de la navidad la mayoría de veces suele ser como propósito de año nuevo.