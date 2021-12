El talento y el esfuerzo de la joya de Burela

Con 11 años, Lidia Balseiro (Burela, 2010) se ha convertido en los últimos tiempos en una referencia en el atletismo mariñano de categorías inferiores. Corre para las Escuelas Deportivas de Lourenzá y este 2021 que termina ahora ha sido su mejor año, con títulos de campeonatos gallegos y récords autonómicos a sus espaldas en la categoría alevín.

Pero detrás hay una historia. Y es la del padre, Ubaldo Balseiro, al que siempre le gustó el deporte, y correr en particular en las populares. Y fue así como empezó todo. Un día, cuando tenía 6 o 7 años, fue con su padre a una popular y ya no se desenganchó nunca. "Ya desde el principio se le daba bien, porque sin entrenar ya estaba con las de arriba; se veía que tenía condiciones", dice su padre, orgulloso de su hija.

La rutina semanal de Lidia son los entrenamientos y el colegio. Entrena dos días por semana con las Escuelas Deportivas de Lourenzá, los martes y los jueves, y algún lunes también en el gimnasio. "Hay algún martes que no puede ir porque tiene exámenes u otras actividades y entonces entrena conmigo por Burela", dice Ubaldo.

Pero por si fuera poco, este año comenzó en el CB Burela en baloncesto. Entrena los miércoles con el equipo que dirige Madar y juega los fines de semana partidos, "aunque si coincide con alguna prueba va a la carrera", señala su padre. Al baloncesto se apuntó porque van muchas compañeras suyas del colegio, del Vista Alegre, al que se cambió este curso, ya que antes iba al colegio El Pilar, de Foz. "Se ha adaptado muy bien al nuevo colegio, ya nos lo dice su tutor, y es que ella es una niña muy sociable", afirma el padre.

Este año fue a correr el Cross de Atapuerca, una de las pruebas más importantes de esta especialidad que hay en España y que se disputó en la localidad burgalesa. Y para el próximo año ya podrá ir a campeonatos de España por equipos. Seguro que en estas pruebas ya no irá tan destacada como en las populares que corre por la comarca mariñana, donde normalmente saca una distancia considerable a sus compañeras.

"Lidia empezó a despuntar cuando fue benjamín de segundo año, y los dos años en alevín se ha consagrado", dice Rubén Piñeiroa, su entrenador en Lourenzá. "Entrena igual que cualquier otra niña, pero tiene unas condiciones bárbaras, es algo genético, ya se le ve en la forma que tiene de correr", dice el técnico, que añade. "Cuando entrena, entrena. Es sacrificada, se exige", asegura.

Además, otra de las características de Lidia es su inconformismo, sus ganas de mejorar. "Cuando termina una carrera y gana está contenta, pero ya quiere ir a la siguiente, quiere mejorar sus marcas", dice su padre, quien mejor la conoce.

TIEMPOS. Cuando se habla de los tiempos que tiene tan solo una niña de 11 años es increíble. Tiene un 3.11 al aire libre en 1.000 metros. "Cuando salgo a entrenar con ella, a veces, por la lonja de Burela, le digo, tira tú", dice el padre, Ubaldo, que aún así hace en 1.000 metros menos de 3:30.

En cuanto a cómo considera Lidia el atletismo, le gusta, pero no es algo que le quite el sueño. "No es alguien que piense en unos Juegos Olímpicos o algo sí. Sí es verdad que le apetece ir a un Nacional, porque habla con amigas suyas un año mayores que han ido y eso sí que le gustaría", asegura el padre.

"Al que sí admira es a Adrián Ben, pero sobre todo siempre se ha fijado en un corredor británico que se llama Mo Farah, campeón olímpico, mundial y europeo de 5.000 y 10.000 metros", afirma Ubaldo.

"Me fijo en Adrián Ben, Ana Peleteiro, Farah y Kipchoge"

LIDIA BALSEIRO es uña niña que, pese a su corta edad, destila madurez. El deporte es uno de los aspectos más importantes de su día a día, pero nunca ha descuidado los estudios y, por ejemplo, también asiste a clases de inglés dos días a la semana fuera del colegio.Fue en un grupo que hizo Dani Trigo aquí en Burela, e íbamos a entrenar al muelle con él un grupo de niños de 6 o 7 años. Llevábamos camisetas de Alas de Vida y luego ya pasé a las Escuelas Deportivas de Lourenzá, porque en las carreras les veía mucho y el rojo me gusta.En Burela.Pues además de correr, estar con los amigos, hacer piña, ir a las competiciones todos juntos...Creo que el Cross de Atapuerca, por ir de viaje a Burgos, con mis padres. En esta edición quedé segunda, aunque fui en cabeza toda la carrera. En la pasada edición fui sexta.Sí, prefiero distanciarme e ir sola, pero no siempre se puede, porque a nivel gallego hay otras niñas también muy buenas.Me gusta mucho Adrián Ben y Ana Peleteiro, pero también Mo Farah y Kipchoge, que es récord de mundo de maratón. Es impactante verlos correr tan rápido.Una aquí en Burela, de cinco kilómetros, que la hice con mi padre y me gustó.Las distancias que más me gustan, así para el futuro, son los 1.500 metros y los 3.000. Las pruebas de velocidad también me gustan, pero prefiero otras.Me gustaría correr el Campeonato de España, pero lo tenemos que conseguir por equipos. Luego, a partir de sub 16, si consigues hacer la marca, ya puedes ir de manera individual.Quizá de una prueba de 2.000 metros en la que hice 6:55 cuando mi anterior marca había sido 7:28. Pero también las carreras de los campeonatos gallegos que he conseguido.No, solo lo miro cuando son distancias más largas, de 2.000 metros, sino no lo miro porque puedo perder tiempo.En las pistas de San Cibrao, donde vamos una vez por semana.Me van muy bien. No soy de dejar nada para el último día. Si un profesor me manda un trabajo para la semana que viene, yo lo hago el mismo día, porque luego no sabes lo que te pueden mandar más.Estoy encantada con mi tutor, Diego, que me da casi todas las clases. Además en educación física en este trimestre nos dio atletismo.Llevo zapatillas Nike, aunque he probado otras marcas como Asiscs.La pasta, y lo que más me gusta es la ensalada de pasta