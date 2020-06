La burelesa Inmaculada Lorenzo está entre los diez finalistas al premio Mejor Abogado Joven que convoca el diario Expansión para destacar los logros de los profesionales menores de 35 años. Una edad en la que se encuentra la mariñana, asociada sénior del bufete Hogan Lovells en el que lleva una década trabajando en la especialidad de propiedad industrial e intelectual.

"Unha área apaixoante", cuenta la abogada, que puede abordar desde secretos industriales a competencia desleal. "Son campos técnicos moi avanzados e un caso pode non ter nada que ver co anterior, pois podes pasar de abordar a patente dun novo medicamento para a cancro a un caso de antenas de fibra óptica", relata. "O dereito está a vangarda da innovación intelectual", cuenta, encantada de trabajar en una especialidad a la que llegó "case por casualidade e que cando eu estudaba non tiña materia específica dentro da carreira e só o vías nalgún capítulo en Dereito Mercantil ou Civil", asevera sobre la carrera que cursó en A Coruña, formando parte de la primera promoción de la doble licenciatura de Derecho y Administración de Empresas.

En la actualidad trabaja en Madrid, tras pasar una temporada en la sede de Londres, pues el despacho del que forma parte, Hogan Lowells, es una firma internacional nacida tras la fusión de un despacho inglés y otro americano.

Es justamente cada bufete el que debe escoger como máximo a dos candidatos para competir por el galardón de Expansión, por lo que ser seleccionada "e xa unha honra", señala la burelesa, finalista por segundo año consecutivo entre más de medio centenar de jóvenes brillantes abogados de diversos despachos que operan en estro país.

Un fallo que se dará a conocer en principio en septiembre, aunque todo está pendiente de la evolución de la pandemia. También la forma y el lugar en que se desarrollará el acto, aunque todo hace pensar de que será muy distinto al del pasado año, en el que reunieron cerca de 500 personas en una cena de gala en el Palacio de los Duques de Pastrana.

COMPROMISO. "Para min é unha honra estar nominada, pois é un recoñecemento á excelencia no traballo diario e á traxectoria profesional", cuenta la joven, quien explica que los promotores del galardón tienen en cuentan "os pleitos que tiveches o ano pasado, a túa carreira profesional, iniciativas de desenvolvemento de negocios ou a xestión de equipos", además de puntuar la experiencia académica en docencia pública o másters "e máis algo que a min me gusta moito, como é o compromiso ético e social dos candidatos e as súas actividades de asesoramento".

Un apartado en el que Inmaculada Lorenzo tiene sobrada experiencia, pues "colaboramos con fundacións, asociacións e emprendedores que doutra maneira non terían acceso a este tipo de servizos legais", relata, para añadir que "é unha posibilidade de devolver á sociedade parte dos teus coñecementos. É un proxecto enriquecedor", asevera.

La abogada burelesa lleva meses sin poder venir a su casa, pero piensa resarcirse en verano, en el que ampliará las vacaciones en la comarca. "Gústame moito viaxar e fágoo tamén por traballo. No verán sempre procuro planear algunha saída fóra, pero este ano o meu recuncho vacacional vai ser A Mariña", cuenta. Y es que siempre tiene presente su localidad de origen, tanto que hace unos días se reunió con varios compañeros de la zona que residen en la capital "coincidindo co que tiñan que ser as festas de Burela", afirma.

Una cita que la crisis del Covid se llevó por delante y que a ella, como a todo el país, la obligó a guardar cuarentena, pero "puiden seguir traballando con normalidade, pois ademais de ter acceso remoto aos servidores puidemos ter reunións online cos clientes, tamén cuns de Estados Unidos, onde tiña previsto viaxar, e incluso manter conferencias e dar clases dos mestrados onde pensei que ao mellor os alumnos ían estar máis desconectados, pero para nada", manifiesta.

Lorenzo cree que aunque en muchos casos el teletrabajo ha sido algo forzoso e improvisado "o que poidamos avanzar, vai quedar" y se refiere, por ejemplo, a la primera vista judicial que tuvo la pasada semana de forma online y es que "as administracións de xustiza que estean preparadas para as vistas telemáticas van poder continuar con elas", reflexiona la joven, que aprovechó la cuarentena para "ler, ver series e películas" y, cómo no, cocinar. "Fixen biscoitos e ata pan", cuenta, mientras aguarda que se acaben las restricciones para volver a disfrutar del ocio que le ofrece la ciudad. "Gústame ir ao cine, ao teatro, a exposicións e ver concertos en directo", explica.