Una tala deja al descubierto el recinto del castro trabadense de A Coroa, en Sante

Una tala realizada por un particular dejó a la vista el recinto del castro de A Coroa, en la parroquia trabadense de Sante. Las fotografías aéreas desvelan con total claridad cuál era la superficie que ocupaba este pequeño castro, que está inventariado por la Xunta de Galicia.

La protección autonómica llegó tras la comunicación enviada a la Dirección Xeral do Patrimonio por el colectivo Mariña Patrimonio, cuyo responsable Manuel Miranda explica que tras la tala "pódese ver con total claridade o foso e o seu muro de protección".

Miranda comenta que el castro es conocido desde hace tiempo, incluso marcado por la propia toponimia del lugar, como A Coroa. A unos metros, también en Sante, existe otro en el lugar conocido con ese mismo nombre, O Castro. Sin embargo señala que el de A Coroa "é máis reseñable no sentido de que se pode visualizar perfectamente".

También está convencido de que "sería interesante facer unha excavación porque seguro que ten cousas. De feito, en días atrás, só con que o vento tirou unhas árbores, xa afloraban algúns restos de cerámica, así que se se fixese unha cata, seguro que saerían cousas".

En cambio, el responsable del colectivo conservacionista no es partidario de excavarlo completamente "porque tal e como están agora as cousas, primeiro tería que asumir eses custes a Xunta de Galicia. Eso é pouco probable que o faga porque hai que pensar que o Goberno galego non pode facer excavacións en todos os castros que existen porque sería imposible, porque se arruinarían".

Al margen de ello, dice que aún así lo peor vendría a posteriori, porque el castro, una vez que esté excavado pasaría a depender del Ayuntamiento de Trabada "e os concellos non teñen posibilidade de manter en bo estado un castro porque supón unha inversión que agora non mesmo non poden afrontar, e menos no caso dun concello pequeno como o de Trabada".

Por eso su opinión es que lo mejor es que el castro permanezca soterrado porque dice que es el mejor método de conservación, al margen de que se pueda realizar alguna pequeña intervención por parte de la Xunta de Galicia, que no está contemplada.

EXPLICACIÓN. Manuel Miranda comenta que la cercanía de dos castros en Sante a su entender no es una casualidad, sino que puede estar relacionada con la presencia de minas en la zona. Eso explicaría que los trabajadores de esas minas hiciesen sus asentamientos en las proximidades de las mismas.

La alcaldesa de Trabada, la socialista Mayra García, es conocedora de la situación en la que quedó el castro tras la tala realizada y comenta que se puso en contacto con el propietario de la finca. Al tratarse un yacimiento inventariado, ahora no podrá replantar ya que legalmente no se puede vender madera que haya sido plantada sobre restos arqueológicos que estén protegidos.

El castro de A Coroa se encuentra a pocos metros del paso del Camino Norte por Sante.