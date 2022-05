La tala en O Cargadoiro fue para retirar árboles enfermos y ganar seguridad

La tala de árboles en el área recreativa ribadense de O Cargadoiro no se trata de un capricho del gobierno municipal, al menos según asegura su concejala de obras, Mónica Freire. En contraposición a lo asegurado por el PP, Freire dice que la tala que se realiza se lleva a cabo porque los árboles que había estaban tan débiles que suponían un problema para la seguridad, ya que podrían caer sobre cualquier persona.

Además, Mónica Freire censura que el PP haga una crítica por esta actuación en concreto y les recuerda que "hai xa un ano que teñen á súa disposición o proxecto técnico da mesma elaborado polo aparellador municipal e non foron consultalo".

Según asegura, los árboles que se están sustituyendo son "os que se atopaban enfermos" y se cambian "por outras máis axeitadas para esa zona e a climatoloxía da contorna", ya que es un lugar muy abierto al mar, que se alza justo sobre la boca de la ría.

El plan forma parte también de la construcción del carril bici que se hará por esa zona y Freire indica que en el PP, como concejales de la oposición, "deberían ser coñecedores deste proxecto e do seu contido, A conclusión que sacamos ao ler esas críticas de todo desacertadas, é que ou ben non teñen moitas gañas de traballar para saber do que falan, ou ben coñecendo o proxecto aproveitan unha vez máis para confundir á veciñanza".

La concejala de obras recuerda que el proyecto contempla la mejora de toda la zona, conocida popularmente como Paseo do Faro, desde la avenida Calvo Sotelo a Rochas Brancas "implementando un carril bici no tramo desde o aparcadoiro do Forte de San Damián ata dita praia".

Y en esas actuaciones Mónica Freire explicó que "contémplase tres puntos de mellora de zonas verdes. Unha primeira no contorno do Forte de San Damián, onde se retirarán 24 eucaliptos, moitos deles con danos de pudrición ou risco de caída, coa intención de sanear esta masa case senlleira. Trátase de traballos de mellora e conservación deste espazo, buscando a súa consolidación futura. Neste espazo colocaremos 20 unidades de acivros, unha especie que responde mellor ás condicións meteorolóxicas desta zona. Nunha segunda retiramos 4 chopos, que se atopaban plantados no medio da beirarrúa, e que dificultaban a accesibilidade nesta zona. Tres deles ademais presentaban problemas fitopatolóxicos graves. Neste espazo, os técnicos municipais optaron por repoñer estas árbores que se retiraron por catro melaleucas, que serán plantadas na zona verde próxima a onde estaban os chopos enfermos".

Además, entre la avenida Calvo Sotelo y la capilla de San Miguel se retiraron otros ocho chopos que serán sustituidos por ocho corimbias y Freire añadió que se plantarán otras cuatro más en la zona de O Cargadoiro.