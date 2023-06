Taco aspirante al mejor de España

El primer Campeonato de Tacos de España tiene entre sus aspirantes uno ideado en La Dékada de Covas, el único de la provincia. Lleva por nombre taco Marlem, la misma denominación que acaba de adoptar este restaurante vivariense y que resulta de la unión de los nombres de sus propietarios, Margot y Leman.

El taco que compite en el certamen nacional estará en la carta durante todo este mes, tanto para comer en el local como para recoger o en pedidos a domicilio. El negocio dará a quienes lo prueben una tarjeta de votación con un código para introducirlo en www.elmejortaco.es/vota, con lo que los consumidores no solo ayudan al campeonato a elegir los mejores, sino que entran en el sorteo de 500 euros, que serán 500 más si la persona es seguidora de @elmejortaco.es en Facebook e Instagram.

"Temos moi boa relación coa xente que organiza estes concursos, xa levamos anos no de hamburguesas e agora organizaron un de tacos e dixéronnos se queriamos participar", cuenta José Manuel Vázquez, Leman, quien añade que se decidieron a hacerlo al coincidir con el "cambio de concepto" del restaurante. "Hai quince anos que abrimos La Dékada e agora estamos dándolle outra imaxe coas hamburguesas de carne smash e pan brioche de fabricación propia", apunta el gerente, que fue quien ideó la receta del taco para el concurso con la carne de esta hamburguesa americana de moda, que se diferencia de otras en que al cocinarla se aplasta.

El restaurante, especializado en comida internacional, también tiene como novedad en su carta las Gali-pinsas, una varidad de pizzas realizada con "unha mestura de fariñas moito máis dixestiva e máis suave do que pode ser unha pizza normal". Explica que tiene "un grao de complicación" porque se hacen en dos pasos, "primeiro unha cocción suave no forno trala que se monta o queixo, e despois desde que sae do forno engádense o resto de ingredientes". Leman destaca la opción vegana, que "é espectacular" tras dar con una mozzarella vegetal y cubos de queso curado, también veganos, que -"son unha fascinación".

Los cambios en el local, que este domingo tiene sesión vermú animada por Carlos Bao, también se ven en el interior: "Ampliamos un comedor co tema do ceo e o inferno e temos unhas salas onde a xente se pode facer fotos para as redes sociais", comenta. Por lo demás, el negocio mantiene su variedad gastronómica, en la que no falta comida internacional con platos de Turquía, México o Italia.

Resurrection

Por otro lado Galipizza vuelve a encargarse de la cocina del backstage para los artistas del Resurrection Fest y del restaurante de la zona vip del festival, en cuyo montaje ya trabajan estos días. Como novedad, este año se podrán probar "as hamburguesas Marlem" de La Dékada.

La cadena hostelera también estará presente en la zona de foodtrucks, donde repetirá con su puesto de chilindrinas elaboradas con merluza de Celeiro.

La receta ► Taco Marlem

Ingredientes

Tortita de trigo, smash burger de vaca, salsa mexicana, queso cheddar, lechuga, guacamole y para acompañar, patata casera con piel.

Preparación

Se ponen a la vez en la plancha la tortita de trigo y la smash burguer de vaca, que se aplasta para que quede muy fina. Cuando la carne esté dorada por los dos lados se pone encima el queso cheddar para que se funda un poco, luego la salsa mexicana, el guacamole y la lechuga. Para montarlo se pone todo encima de la tortita y se cierra a la mitad. En el plato se presenta con unas patatas caseras cortadas como si fueran patatas paja, pero que llevan la piel.