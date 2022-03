"No susurro a las vacas pero sí les hablo bajito"

Hay una película que se titula El hombre que susurraba a los caballos, con Robert Redford. ¿Usted susurra a sus vacas?

Susurrar no, hablamos bajo. A veces por cosas buenas y a veces por cosas no tan buenas, depende de cómo tengamos el día.

¿Su trabajo es monótono?

Sí, mucho. El día a día en una granja es muy igual. A mí me gustan las rutinas de trabajo.

¿Qué le decían sus compañeros cuando usted se quedó en la granja familiar y ellos iban a estudiar ciclos o a la Universidad?

Nos movemos en un territorio rural, pero es verdad que tuve compañeros que fueron más allá, alguno a ciclos superiores, a la universidad. Cuando nos juntamos a comer, antes de la pandemia, hablábamos de por dónde había caminado cada uno. Todos fuimos haciendo lo que nos gustó. Yo siempre aposté por el rural, por las vacas de leche.

Hablando de la pandemia. Usted ya teletrabajaba y me imagino que no utilizaría mucho la mascarilla, ¿no?

Yo soy el titular de la ganadería, pero trabajan aquí otras dos personas, entonces sí que la poníamos. Además viene gente de fuera, como veterinarios.

¿En el rural se lleva mejor la pandemia?

Es muy distinto. Durante el confinamiento trabajé igual, lo único que no salía del entorno de la granja, pero el trabajo a diario era el mismo.

¿Qué le da y qué le quita vivir en el rural?

En el campo se vive muy tranquilo, pero cada día cuesta más económicamente porque el sector ganadero está muy ahogado. Yo no cambio esta vida por nada si se gana dinero, pero si no lo ganas te planteas muchas cosas. Hay un lema que dice que ‘si el rural no produce, la ciudad no come’.

¿Sigue la actualidad de la guerra en Ucrania?

Sí. Primero está la guerra en sí, que es un crimen humanitario. Luego están los temas económicos, temas industriales. Ahora mismo aun no lo estamos sufriendo, pero lo vamos a sufrir, porque Rusia y Ucrania son grandes exportadores de cereales, no solo de gas y de petróleo. Pero se abrirán otras vías de comercio con Estados Unidos o Brasil y eso encarecerá el producto. Esta crisis va a afectar a todos los sectores, como al transporte, y estoy de acuerdo en que se manifiesten.

¿Teme al futuro?

Sí, lo temo. A veces demasiado.

¿Le cuesta dormir?

No, porque soy un dormilón, pero sí me tiene pasado de despertarme y darle vueltas a la cabeza por la incertidumbre que hay ahora mismo en el mundo, en el país, en el sector agroganadero. Yo creo que a todos nos pasa lo mismo.

¿No se irá usted de vacaciones a Suiza o a Escocia a ver vacas?

A Escocia no, a Suiza fui, sí. Soy juez ganadero y estuve en 2019 en un concurso de vaca frisona. En Suiza es donde están las mejores vacas frisonas holstein, no sé si será por el cuidado, el manejo o la buena genética, pero lo cierto es que allí están. Fui al concurso de Lausanne y me gustó mucho visitar el país.