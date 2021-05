Susto tras o incendio dunha cociña en Burela

Por outra banda, a poucos minutos das catro e media da tarde, o 112 tamén foi informado doutro incendio nunha cociña, no concello de Burela.

Foi un particular o que chamou ao 112 Galicia para informar do lume, nun edificio da rúa Río Xunco. Datos que os xestores do CIAE-112 facilitaron aos Bombeiros de Barreiros, ao GES de Cervo, á Garda Civil, a Protección Civil e ao 061.

Posteriormente, os Bombeiros de Barreiros indicaron que ardeu a cociña da vivenda, na súa totalidade, e que tiveron que realizar tarefas de ventilación. Con todo, non houbo que lamentar danos persoais.