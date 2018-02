Suspendido el juicio contra el alcalde de Barreiros por la huelga de funcionarios

Como era previsible, la huelga de funcionarios de Justicia obligó a suspender este lunes el macrojuicio a la concesión de 45 licencias urbanísticas en Barreiros con las que se autorizaba la construcción de 2.903 viviendas, cinco piscinas, una pista polideportiva y un área de juegos infantiles.

Los acusados –el alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente Parga; cinco de sus concejales en el gobierno municipal del año 2006, y la arquitecta municipal- llegaron al juzgado de lo Penal número 2 de Lugo poco antes de las diez de la mañana y abandonaron la sede municipal tan solo unos minutos más tarde, tras confirmar que la vista quedaba aplazada, supuestamente hasta el próximo mes de noviembre.

A las puertas de los juzgados, Fuente Parga señaló que "hai que respectar aos traballadores. Era mellor celebrarlo e pasalo, pero hai esta folga e cando se solucione volvemos sen problema. Nós fixemos todo o correcto", dijo. Su letrado -y de otros cuatro acusados- Luis Rego, apuntó que sus defendidos acudieron al juzgado "a colaborar coa Xustiza, como teñen feito desde o primeiro momento. Veñen con ese ánimo e coa serenidade ademais de saberse inocentes, iso é o que lles da unha maior tranquilidade".



El abogado explicó que en la vista oral tratarán de aclarar "uns feitos que aconteceron hai 12 anos, xa que estamos a falar de feitos do ano 2006. Agora nos sensibilizamos coas reivindicacións dos traballadores da Xustiza e tampouco supón un gran contratempo, toda vez que xa levábamos doce anos agardando. Ante tanta demora, catro ou cinco meses máis tampouco supoñen un prexuízo esaxerado". Luis Rego recordó igualmente que este procedimiento "xa se ten arquivado en dúas ocasións con anterioridade pq os xuíces instructores non atopaban ningún tipo de indicio delitivo, polo tanto xa é unha sospeita clara de que non ten acontecido ningunha irregularidade no actuar dos meus defendidos", concluyó.

La Fiscalía sostiene que en ninguna de la concesiones existían servicios suficientes para poder autorizar esas urbanizaciones, bloques o viviendas unifamiliares. Considera probado que no había servicios como agua, luz, saneamiento, aceras o accesos y que incluso no había previsión de que los hubiese en un futuro.

El ministerio público solicita para el regidor de Barreiros y para otros tres acusados –J.M.G.P., E.M.L., y M.A.R.D.- sendas penas de dos años de prisión y diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público en cualquier administración local, autonómica o estatal. Para la acusada M.G.A. pide también dos años de cárcel y diez de inhabilitación como arquitecto para elaborar informes técnicos en cualquier administración. Los acusados L.P.B. y J.R.B. afrontan sendas condenas de seis meses de cárcel y siete de inhabilitación para empleo o cargo público.