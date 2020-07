Suspendidas las visitas al barco museo y las escuelas deportivas

Las visitas del barco museo bonitero Reina del Carmen, que se reanudaron en Burela con restricciones hace unos días, han quedado suspendidas por culpa del rebrote de Covid-19 en la comarca. Una decisión a la que se suma la anulación del inicio de las escuelas deportivas, cuyo arranque estaba previsto para el próximo lunes.

Non queremos que que as escolas nin o barco sexan un foco de infección.

"A situación de incerteza que hai con respecto ao rebrote do coronavirus que está habendo en A Mariña e, máis concretamente en Burela, obrígannos a suspender ambas actividades", asevera el concejal burelense de deportes y turismo, Ramiro Fernández Rey, quien puntualiza que se trata de una "suspensión momentánea, ata que as circunstancias así o digan". "Entendemos que a situación está lonxe de ser controlada e parece que cada día van aparecendo máis casos, e desde logo non queremos arriscarnos a que sexan un foco de infección nin as escolas deportivas nin o barco museo. Se vemos a posibilidade de reactivar máis adiante as escolas ou as visitas ao Reina del Carmen farémolo, pero desde logo a día de hoxe vémonos na obriga de suspender estas actividades".

Ramiro Fernández recuerda que las escuelas deportivas, con actividades en varias disciplinas y dirigidas a los niños, arrancaban este lunes.

Las restricciones impuestas por la Covid-19 también impiden la celebración de las Rutas do Peixe.

OCIO. El edil burelense agregó que "por seguridad" este verano se cancelan también las Rutas do Peixe. "Tamén decidimos que este ano non imos facelas, derivado todo da situación que estamos vivindo agora mesmo, tanto na Mariña e particularmente en Burela, co tema do rebrote do coronavirus", cuenta. Una decisión que se tomó tras hablar con Absa, entidad colaboradora y activadora de unas rutas que se celebran cada verano y que son muy demandadas sobre todo por los visitantes, pues ofrecen una visión directa de la pesca y se puede ver una subasta en directo.