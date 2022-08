Suspendida la LXXI edición del trofeo Emma Cuervo de Ribadeo

La LXXI edición del Emma Cuervo de Ribadeo, vicedecano de los trofeos veraniegos de España, tendrá que esperar y el Deportivo de A Coruña y el Unionistas de Salamanca –ambos equipos de Primera Federación– no se verán las caras finalmente este sábado, día 20.

La razón de la suspensión es la imposibilidad de que el conjunto charro se desplace el sábado a jugar al Pepe Barrera al tener que disputar la semifinal autonómica de la Copa RFEF ese mismo día en León ante la Cultural Leonesa. Aunque los salmantinos mostraron su predisposición a retrasarlo al domingo, el Deportivo finalmente cerró otro amistoso para el domingo en Arteixo ante el Bergantiños, lo que finalmente imposibilita la celebración del Emma Cuervo este fin de semana.

#OSNOSOS | NOVO HORARIO Aprazado o Emma Cuervo, o Dépor xogará o domingo ás 19:00 h. en Arteixo contra o Bergantiños https://t.co/Edeu5wbM2i #DéporXiraIntegralMotion pic.twitter.com/9DIlgePsvV — RC Deportivo (@RCDeportivo) August 17, 2022

Desde el club ribadense explican que "queda aprazado ata novo aviso porque imos buscar unha nova data con máis tranquilidade e non descartamos incluso que sexan os mesmos equipos os que disputen o torneo", avanzó su presidente, Pedro Posada.

Asimismo, asegura que "non estaba prevista a data do 20 de agosto no calendario oficial e pese ás nosas xestións e ás do Unionistas, non se puido cambiar o partido de León", señala Posada.

EDICIÓN FEMENINA. La que sí sigue en pie es la segunda edición del trofeo femenino, que disputarán el domingo 28 en el Pepe Barrera el Deportivo Abanca y el Real Oviedo (18 horas), dos conjuntos que esta campaña competirán en el segundo escalón del fútbol femenino español.

Tras la suspensión definitiva del torneo masculino, tampoco sufrirá ninguna alteración el trofeo Centenario Terra Branca, que enfrentará en el estadio ribadense este domingo al cuadro local y al Viveiro, a partir de las 19 horas.