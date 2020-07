Suspendida a desta do San Roque de Carballido

A organización da festa do San Roque de Carballido comunicou este martes a suspensión dos actos previstos para o vindeiro mes de agosto debido á situación sanitaria. "O máis prudente é non organizar a festa", apuntaron nun comunicado.

A pesar da mala noticia, os organizadores decidiron tomalo con humor e elaboraron un cartel da "non festa". "Nestes carteis soe ir en letra grande o importante, pero neste caso non é así, hai que ler ben a letra pequena. A letra grande é o que puido ser e non foi, no 2021 esperamos manter a letra grande e cambiar a pequena", explican.