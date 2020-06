El brote de Covid-19 registrado en A Mariña incrementa su número de afectados, con 33 positivos frente a los 28 que se registraban este lunes, lo que ha llevado a las autoridades sanitarias a suspender por el momento la celebración de verbenas y fiestas populares, así como la apertura de locales de ocio nocturno y discotecas, que debían reiniciar su actividad este 1 de julio.

Así lo han anunciado el gerente del área Sanitaria de Lugo, Ramón Ares; la jefa territorial de Sanidade, Begoña Seco, y la gerente del distrito de A Mariña, María José Cortés Canay, que han ofrecido una rueda de prensa en el Hospital de Burela para dar cuenta de la última hora de este brote, uno de los que preocupan a nivel nacional.

El primer caso se detectó el pasado martes, 23 de junio en el Ayuntamiento de Xove. Con esta confirmación inicial comenzó el trabajo de rastreo y análisis de los contactos de las personas que se fueron viendo afectadas.

Hasta el momento se han rastreado más de 400 personas relacionadas con este brote que, pasados los primeros días, se vinculó con otros casos en el norte de la provincia. De los casos positivos la mayoría son asintomáticos o presentan síntomas de carácter leve y, recuerda la Consellería de Sanidade, "tienen la obligación de guardar cuarentena durante 14 días".

Una de las personas con resultado positivo está ingresada en el Hospital Público da Mariña, mientras que el resto están en seguimiento domiciliario y los negativos deben permanecer también aislados a la espera de su evolución.

Ares ha detallado que el brote se concentra mayoritariamente entre jóvenes de entre 20 y 30 años y que, hasta que no se hayan realizado todos los análisis, no quiere "concluir cuál puede ser el origen del brote", toda vez que “hay distintas líneas de investigación, distintas hipótesis, de cuál puede haber sido el caso índice”.



En todo caso, y más allá del origen del brote, sí ha admitido en rueda de prensa que "hubo alguna reunión, alguna cena, alguna fiesta" que "sí pudo motivar que se produjeran contagios", pero ha desmentido que los haya "en un colegio o en un instituto", de lo que "no hay constancia".



"Es importante seguir con las normas de seguridad, es posible que esta falta de miedo haya llevado a relajar ciertas actitudes que no deberían haberse producido y eso a lo mejor facilitó que tengamos el brote que tenemos que, por suerte, es una situación leve", ha proseguido.



Con respecto a las nuevas restricciones, el gerente ha destacado que, si bien el 1 de julio se entraba en una nueva fase "dentro del plan de vuelta a la normalidad" y se empezarían a permitir actividades de ocio nocturno, éstas no se consentirán en el distrito sanitario de A Mariña, donde se permanecerá en la misma situación que hasta ahora.



Ares ha detallado que las actividades de ocio nocturno incluyen discotecas, pubs, cafés teatro, fiestas populares y verbenas, mientras que todas las demás actividades previstas para esta siguiente etapa se reanudarán con normalidad.



Por último, el gerente ha hecho un llamamiento a la responsabilidad individual, "cumpliendo las máximas normas de distanciamiento, evitando estar en grupos numerosos sin guardar distancias y sin usar mascarilla".