Suso Meilán, fútbol do Viñas da Veiga

Polo tradicional sistema de orde de apelidos, Meilán & Míguez, fomos compañeiros de pupitre no Seminario de Mondoñedo no curso 1970-71, en tempos de pantalóns acampanados e balóns de coiro paleolítico. Na hora de estudo, Suso declinaba latín, repasaba os reis visigodos ou confeccionaba aliñacións da Selección española de fútbol; a súa afección ao chamado deporte rei foi un pouco na aula e un moito nos terreos de xogo.

Recordamos o cambio que supuxo pasar do Seminario de Lourenzá ao de Mondoñedo, onde xa se organizaba a liga deportiva con equipos definidos a principios de temporada. Atrás quedaban os rebumbios de fútbol de dezasete contra vinte e trece de Vilanova con indumentarias dispares, a gusto e gasto do consumidor; agora, no diocesano de Santa Catalina enfundabamos as flamantes equipacións do Milán ou de Peñarol, e Meilán non precisaba punteirolos para rebentar porterías: tiña un trallazo brutal.

"Y lo conservé para el fútbol sala. Es que empecé mi vida deportiva con el Seminario de Mondoñedo, ya quedamos campeones provinciales en el año 1971. Jugamos la final contra el Viveiro en el estadio del Polvorín de Lugo; ganamos 2-1. Después disputamos la final del Sector Gallego contra el Coruña, nos llevaron al viejo Ángel Carro y perdimos 0-3, pero en la vuelta, en campos de la Universidad Laboral, les metimos 1-3, casi remontamos".

E así comenzou a collerlle apego ao fútbol. "Fueron mis primeros pasos. Luego, como mis hermanos mayores ya jugaban, empecé con ellos en el campo de la feria, en el Mondoñedo, y ahí debuté con trece años, en el trofeo de Os Remedios en el que ganamos 5-2 al Hostelería de Lugo", explica.

Eran tempos diferentes, sen contratos, nos vínculos entre os xogadores e os clubes: "Entones era fútbol amateur, todo de palabra. El debut oficial mío fue con la inauguración del campo Viñas da Veiga en 1972, cuando se funda la SD Mindoniense. Yo ese año aún cumplía los 15 y mis hermanos no me dejaban porque nos enfrentábamos al Lugo, que militaba en Segunda B, pero se lesionó un lateral nuestro y entré para disputar casi todo el partido. Y a partir de ahí sigo en el Mondoñedo; acabo juveniles y me ficha en la temporada 75-76 el Brigantium, que es el primer equipo a donde salgo, junto con Chencho; posteriormente incorporarían a Anello. Participábamos en el Campeonato das Mariñas, con el Sada, Miño, San Pedro de Nós, San Tirso…".

Naquela época non estaban os equipos do resto da Mariña. "Jugaban en otra competición que se llamaba de las Rías Altas. Luego, como estudiaba en Lugo me ficha la Milagrosa, de 1ª Regional Preferente. Me vieron los del CD Lugo, que militaba en Segunda B, y me mandaron entrenar los jueves con ellos, siendo José Luis Viesca el entrenador. Era la época de Iriarte, Falín, Dosi, Palacios, que había venido del Castilla o del Real Madrid B. Estuve a punto de fichar, de hecho mi padre ya había hablado con García Pena, el presidente, pero destituyen a Viesca y viene Lamelo, seleccionador gallego juvenil, donde habíamos coincidido en una ocasión que me llamaron. Y como habíamos tenido un enfrentamiento me dijo que sólo quería en los entrenamientos gente fichada por el Lugo. Ahí se acabó mi progresión en el mundo del fútbol", conta este mindoniense que xogaba no posto que daquela se chamaba líbero, aínda que tamén podía facelo como mediocentro.

Un avión a Ribadeo

"Después de la Milagrosa fui a hacer la mili a Madrid, pero al principio de temporada me ficha el Ribadeo. La anécdota es que el club me traía en avión para jugar los fines de semana. Me pagaban el billete de Madrid a Santiago y allí me estaba esperando un taxista de Ribadeo, Ramón, que llevaba el complejo de Caixa Galicia en San Cosme, y al acabar el partido me traía de regreso al aeropuerto. Por entonces el vuelo de ida y vuelta ya costaba 13.650 pesetas. No recuerdo muy bien las primas, pero creo que eran 1.000 pesetas por partido ganado y 500 por empatado".

Aínda tivo tempo Meilán de volver á súa casa, ao Viñas da Veiga. "Volví un par de temporadas al Mondoñedo; fue cuando nos vinieron buscar del Riotorto a Valeco y a mí, sobre todo a Valeco, que era muy buen jugador. Entonces pagaran por el traspaso 100.000 pesetas por él y 50.000 por mí. El presidente del Mondoñedo era Ramón Espantoso Losada, que para mí fue como un padre futbolístico: me puso a jugar contra el Hostelería de Lugo ¡con 13 años! Siempre me trató excelentemente, a mí y a los demás, y por el fútbol del Mondoñedo que yo recuerdo, si no es por Ramón, no hay fútbol. En el equipo de juveniles, en el 1972 y 1973, acabábamos los entrenamientos los viernes y si las botas estaban mojadas él nos las colgaba en el tendal del vestuario, que era de tablero, no de cemento, y el domingo las engrasaba con un líquido protector y nos ponía a cada jugador en el asiento la camiseta, pantalón y toalla. Ramón era el presidente y entrenador, hacía de todo en el club".

A volta de Meilán tivo que ver cunha sanción histórica a 11 xogadores despois dun altercado que foi crónica deportiva en toda España. "Hasta lo publicaron el As y el Marca. Era la temporada 84-85, en un partido contra el Castro. Al principio del segundo tiempo el árbitro suspendió el encuentro por invasión del terreno de juego. Me contaron que a raíz de un gol en fuera de juego del rival, aquello fue un zafarrancho de combate: agresiones entre jugadores, el árbitro le dio una patada a un espectador, un linier golpeó con el palo del banderín a otro aficionado… La sanción por la trifulca fue más que ejemplar: once partidos de castigo a cada uno de los once jugadores, que además tuvieron que pasar a declarar ante el juez de instrucción". Todo isto propiciou que o mindoniense quedase sen equipo. "Por eso nos reclutaron a los que andábamos por otros clubes, ficharon a gente nueva y buena; se construyó un muy buen equipo, de hecho, ascendimos al año siguiente a 1ª Regional".

"Con 27 o 28 años me retiré; me iba a casar, inicié mi vida empresarial con una gasolinera, pero había empezado muy joven, ya enfrentándome a los de Viveiro, a los hermanos Couceiro, a los Solla, a los Moares, a Gueimunde, Hermida, Bossa, Manolito, Andrés, Caballero, Luis, que marchara para el Zaragoza; del Riotorto, con Xabarda, Valeco, Xusto, Comendeiro, Castrín, Lourín, Marcelino, Chirly, Villada… Del Ribadeo: Dito, Cano, Emérito, Horacio, Javi, Ranita, Caños, Paquito o Guerra, que había ido a probar por el Real Madrid. Recuerdo también del Foz a Gayol, Luis, Chipilín, Chinchón, Totelo, Lalo, Eliseo, Pepito Rivera… O del Burela a Honorato, Nardo, Mirandés, Rego Rey, Lestegás, Julián, Quelle… Y del Xove-Lago a Casio, Pepete, Bío, o Xexo y Rafa, los del Almacén. Muchos acabamos siendo amigos; al final, formamos como una familia".

El fútbol que vivió Suso Meilán se parece poco al actual, y no todos los cambios han sido para bien. Tras dejarlo sin llegar a los 30 años por motivos personales y profesionales, Meilán cambió al incipiente fútbol sala, enfrentándose a jugadores históricos como Vituco o Castillo, del Chaston y del que guarda buenas anécdotas, aunque no tantas como en sus casi 15 años de fútbol. De la actualidad reniega de la forma de jugar y de la calidad individual media de los futbolistas, que ve inferior a los de su época.

"El fútbol de antes era más vertical, pobre de ti que echases el balón hacia atrás"

Suso Meilán. EP

El juego de su época ¿tiene poco o mucho que ver con el actual?

Ahora juegan al tiquitaca ese de las narices que no vale para nada. Antes no te dejaban jugar así, era un fútbol más vertical, hacia delante, pobre de ti que echases un balón atrás; después llegabas al borde del área y no podías perderlo, era preferible mandarlo al infierno que perder el balón.

En el segundo tiempo de su vida deportiva decidió cambiar los campos por los pabellones, algo que tuvo que ver con un excompañero del seminario, ¿es cierto?

Efectivamente, al leer en la prensa que me retiraba del fútbol, me llamó un compañero nuestro, Luis Lozano, para jugar al fútbol sala, en el Hotel Villamartín de Vilalba. Estuve tres años por toda Galicia en una liga en la que competía el Chaston de A Coruña, pioneros de este deporte a nivel nacional, que ganaron dos campeonatos de España.

¿Qué diferencias encontró con el cambio del fútbol al futbito, que era como se le llamaba entonces al fútbol sala despectivamente?

Me impactó el suelo, no había de aquella parqués; eran pabellones cubiertos con pista de cemento, que quemaba en las caídas. Yo creo que salvando el Ancla de Lugo y el Chaston de A Coruña, todas las pistas eran de cemento. Por cierto, tenemos una anécdota con el Chaston, que tenía un equipazo: jugaban Castillo, Señor, el brasileño Denis, Julio, que luego sería portero nacional, y Vituco cada vez que cogía un balón metía un gol. Pues les marcamos allí seis goles; perdimos 11-6, pero me acuerdo que decía Julio "¡Bueno, que vengan estos de allá, que no se sabe de dónde son, en qué remolque se encuentran, y me metan 6 goles...!".

Volviendo al fútbol, ¿cuándo y como se realizaban los entrenamientos?, ¿tenían sistema de juego y planteamiento de los partidos o era todo sobre la marcha?

Entrenábamos dos o tres días a la semana, pero entonces llegábamos al Viñas da Veiga y al principio ni tenía agua corriente, era de pozo, así que bajábamos a entrenar y echábamos cuatro o cinco minutos dándole a la bomba, que era manual, para subir el agua al depósito. Después nos cambiábamos y Ramón, el entrenador, decía "Dade doce voltas ao campo, e veña, xogade un partidillo". No tenías un esquema de juego, era lo que a cada uno nos salía. Pero, a diferencia del fútbol de hoy, entonces había muy poca gente que no supiese parar un balón, o centrarlo. Y antes se nos escapaba el balón porque los campos eran muy irregulares, pero ahora con las alfombras que tienen y que no controlen bien un balón… Muchos no tienen fuerza ni para sacar un córner, no la llegan al primer palo.

Y estaban aquellos balones...

Recuerdo una anécdota: si pinchaba un balón, lo llevabas al zapatero, le sacaba la válvula y lo cosía y dejaba la costura que te daba en la cabeza y te atontaba. Cuando salieron los balones Mikasa, pinchaban mucho, y Carlos de Guerra, central expeditivo, con mucha fuerza en el pie, la primera vez que chuta un Mikasa sacó el balón fuera de la provincia, y le dice al entrenador: "Ramón, non se xoga máis con eses balóns, que son vexigas!".

¿Cuál ha sido el mejor jugador de fútbol para usted, Di Stefano, Pelé, Cruyff, Maradona, Messi...?

Me quedo con Pelé, siendo pequeño lo vi jugar. Y después, aunque otros estilos, Cruyff y Maradona.

Y ya en el tiempo de descuento. ¿Qué le parece la última novedad en el fútbol, el Var?

Yo solo lo usaría para jugadas muy… por ejemplo, un penalti, porque lo de las manos es un cachondeo, y aún en los penaltis… Sólo en casos de goles dudosos, que si entró o no el balón. Lo que pasa es que ahora con el escándalo de Negreira y las prebendas… ¿tú que piensas?

Que el final del partido no siempre lo pitan los árbitros.