Suso Fernández notifica que quiere dejar de ser cronista

El cronista oficial de Foz y colaborador de amplia trayectoria en este periódico, Suso Fernández, Suso do Bahía, comunicó al Concello su deseo de dejar el cargo de cronista oficial que ostenta desde 2001 porque considera que sus condiciones físicas, a los 83 años, ya no le permiten seguir ejerciendo esta labor como a él le gustaría. "Quero cesar, paréceme o máis honesto e sensato en lugar de estar ocupando un cargo para o que ti mesmo recoñeces que xa non estás en condicións", explicó y añadió que todavía no había recibido respuesta del Concello a su petición, hecha antes de la pandemia.

Días antes de su nombramiento como cronista reconocía que aceptaba el cargo con la condición de poder hacer cosas por Foz. De alguna manera, el nombramiento supuso la oficialización de una tarea que ya desarrollaba desde hacía tiempo con su labor como corresponsal de varios medios de comunicación, entre ellos El Progreso. Emprendedor y pionero, puso en marcha multitud de iniciativas y proyectos en Foz y ayudó a dinamizar la vida cultural. Fue nombrado Hijo Predilecto en 2010.

El alcalde focense, Fran Cajoto, reconoció que están trabajando en este asunto "porque Foz ten suficiente entidade para contar con cronista". A pesar de que manejan algunos nombres, todavía no tienen nada cerrado al respecto.