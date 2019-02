Susana Seivane presenta su disco 'FA' en la villa por el Día de Rosalía

La gaiteira Susana Seivane actuará este sábado en Ribadeo para conmemorar el Día de Rosalía en un concierto organizado por la delegación municipal de cultura que a ella le servirá para presentar su último disco, titulado FA, pero también para echar la vista atrás en un repaso a sus veinte años de trayectoria musical, que se cumplen ahora.

La propia Seivane describió este nuevo trabajo como "unha historia vital que trato de contar a través da miña música. É o meu disco máis persoal, posto que non hai ningún tema tradicional, son todo composicións coas que quixen transmitir as miñas preocupacións, os meus sentimentos, as miñas dúbidas, o meu amor, moitas cousas a través da música, que creo que é como mellor podo facelo".

Por eso explica que habla "da maternidade, do que cambiou a miña vida, falo dos meus nenos de Fiz, de Antón, de como é un, de como é outro. Hai moitas nanas, hai outros temas que son máis cañeiros, rockeiros ou divertidos".

El concejal de cultura ribadense, Farruco Graña, resaltó por su parte la importancia de recordar la figura de Rosalía de Castro "como unha persoa que sempre deu esa visión positiva do mundo da gaita. E para celebrar o seu día pareceunos moi acaído contar coa presenza de Susana Seivane, este sábado ás nove da noite no auditorio Hernán Naval".

La propia Seivane animó a acudir a un concierto que anticipó como una actuación "na que faremos un pouco de festa".