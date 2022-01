El surf pega con fuerza en Viveiro

La Escola de Surf de Viveiro se ha convertido en los últimos años no solo en una de las grandes referencias de la disciplina a nivel provincial, sino en toda Galicia y en el norte de España. Viveiro se está ganando a pulso convertirse en la meca del surf mariñano gracias a la explosión de sus jóvenes promesas, que están conquistando títulos y medallas por donde pasan. Pero más allá de los resultados, que siempre animan y dan moral, está un trabajo bien hecho durante los últimos años.

Funcionando como escuela de surf en verano y cambiando el chip para poder prepararse para competir en invierno, casi como una empresa o un club, el trabajo de Uxío Rodríguez y Alejandro Gómez Seo está dando cada vez más frutos y muchos de aquellos niños que hace bien poco daban sus primeros pasos en el mundo del surf, como Claudia Prieto, Jorge Guerreiro o Lucía Martínez, están en la élite gallega y se codean con los mejores de España.

"Hai 5 anos plantexámonos un proxecto a medio longo prazo cunha serie de nenos que tiñan moi boas condicións para intentar chegar a competir a nivel europeo. A verdade é que a proxección dos rapaces foi brutal e xa acadamos o obxectivo con Claudia, Jorgito e Lucía, que participaron no projunior continental. Isto non chega dun día para outro, xa que todos eles tiveron que acadar antes resultados sobresaíntes a nivel galego e nacional", asegura Uxío Rodríguez, más feliz que sorprendido con los títulos y medallas que están consiguiendo sus pupilos.

"A verdade é que o ano 2021 foi espectacular en canto a resultados, cunha morea de medallas nos campionatos galegos e o título de Claudia no circuito autonómico, pero ademais destes tres veñen detrais outros que tamén están a moi bo nivel nas súas primeiras competicións", dijo.

La excepcional trayectoria del club no oculta las vicisitudes diarias para una escuela de surf y un club modesto que tiene que lidiar con las dificultades que entraña un deporte con tantos viajes. "O noso maior problema son os desprazamentos, falando a nivel económico, claro. Non estamos falando dun deporte coma o fútbol ou o baloncesto que basta con ir ata a pista, aquí temos que levar os rapaces ata as praias (Esteiro, sobre todo) e ímolo solucionando con un surf-bus. No inverno recibimos axudas de sponsors coma Fe Seguros, que é do pai dun dos nosos rapaces, que nos bota unha man moi importante para poder desprazarnos ás diferentes competicións que afrontamos. Tamén quixera agradecerlle o seu apoio a Galipizza, onde ademais temos a nosa base-oficina", asegura, explicando al mismo tiempo que también necesitan dinero para el material. "Necesitamos ter material propio, sobre todo de cara a escola para os que empezan, despois, a medida que van mellorando xa queren táboas máis personalizadas e máis acordes co seu propio estilo", dijo.

Uxío también se muestra muy orgulloso de como está funcionando la escuela durante los meses estivales, ya que el surf es un deporte en pleno apogeo y cada vez son más los chicos y chicas que quieren practicarlo. "Tratamos non só de ter nenos de Viveiro, senón tamén do resto da Mariña e a verdade é que estamos moi satisfeitos da resposta. Facemos un montón de actividades diversificadas por idades e niveis para que os nenos se sintan cómodos e poidan disfrutar á vez que aprenden a coller as súas primeiras olas", subraya, recordando que pueden practicar tanto surf como bodyboard. "Cada neno pode escoller o que lle gusta, ao final o xeito de traballar noso é semellante, aínda que tecnicamente son moi diferentes", señaló.

Claudia, Lucía, Jorgito, tres joyas con futuro por delante

Los tres estandartes del club realizaron una temporada espectacular, con especial mención para Claudia Prieto, que se ha convertido en la gran referencia del surf gallego sub-18. En esta categoría dominó con mano de hierro el circuito autonómico y también se alzó con la medalla de oro en el campeonato recientemente celebrado en la localidad ferrolana de Cayón. +

No fue la única medalla de oro conquistada por los vivarienses en la playa coruñesa, ya que también Lucía Martínez subió a lo mas alto del podio femenino en la categoría sub-14, siguiendo los pasos de su compañera.

Jorge Guerreiro completó el botín del club de la ciudad del Landro al colgarse el bronce en la categoría sub-16 masculina, seguramente la más difícil de todas las que se disputaron y que registró el triunfo de otro mariñano, el ribadense Martín Fernández, que pertenece a la escuela de surf Picante, de Tapia.

A Uxío Rodríguez no le cabe ninguna duda sobre la calidad de sus tres joyas, aunque considera que su estilo es bien diferente, igual que sus cualidades. "Claudia Prieto ten un frontside espectacular, é moi agresiva surfeando de cara, e Lucía é moi técnica e proxéctase moi ben sobre a auga aínda que non ten moito físico. Jorgito destaca pola súa capacidade para coller as olas de costas (backside) e ten moita finura", señala Uxío, quien destaca sobre todo que estos tres surfistas sirven de espejo para los que vienen detrás, que también empujan fuerte. "Os máis pequeniños estanse nutrindo destes tres", señala, refiriéndose a surfistas como Arón Pérez, Lucas Fernández, Álvaro Insua, Gabriela Fernández, Nuno Besada o Nico García, entre otros.

Tampoco se descuida el trabajo con los séniors y la prueba es la cuarta plaza en el campeonato de España de Chumy García, otro de los surfistas que lleva el nombre de Viveiro por toda la geografía nacional.

Uxío ayudó a la selección adaptada a ser subcampeona del mundo