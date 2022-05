Surf entre los arcos de As Catedrais

El surfista compostelano Guillermo Carracedo comenzó en los arcos de la playa de As Catedrais un particular reto: surfear a lo largo de toda España "olas diferentes que se encuentran en lugares icónicos", como desvela en el primer capítulo de su particular desafío.

Ayudado por el youtuber Willy Foxx, especialista en realizar espectaculares y arriesgadas grabaciones, este surfista profesional, y también médico, se desplazó al arenal ribadense a finales del pasado mes de marzo, en medio de una desapacible jornada. "He de reconocer que me acojoné, no sabéis lo que impone estar ahí con ese movimiento de mar y que si, me hizo falta el casco", relata en Instragram.

A sus 28 años, el compostelano, hijo del genetista Ángel Carracedo, se coronó cuatro veces campeón de España de paddle surf, fue subcampeón del mundo con la selección española y top 5 individual. Ahora se enfrenta al que dice que es "el reto más grande" de su vida.

El blog completo del resto en el canal de YouTube de Willy Foxx.