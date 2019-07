La supresión del tren de media tarde deja a varios viajeros sin transporte

El servicio de tren en la comarca sigue sumando retrasos, cancelaciones y quejas de los usuarios. Este martes, la supresión del tren que pasa a media tarde dejó sin transporte a varios viajeros que esperaban por el, en su mayoría para desplazamientos dentro de la comarca. "Non podes contar con este servizo, porque non sabes cando o hai e cando non", explicaron algunos de los afectados.

En el apeadero de San Cibrao se quedaron esperando cinco personas: una con destino a Foz y una familia con dos niños pequeños que viajaba a Burela. "Chamamos ao teléfono de atención é dixéronnos que nos mandaban un taxi para que nos trasladara ao destino", explica uno de los afectados, que subraya que le comunicaron la presencia de dos niños pequeños para que los vehículos vinieran equipados con las correspondientes sillas para su transporte. "Sen embargo cando chegaron non traían as sillas e volvemos a chamar, porque non podemos viaxar sen seguridad para os nenos", añade. La respuesta en este caso fue que deberían esperar tres horas a la llegada de otro taxi con sillas desde Ferrol. Ante esta situación, uno de los taxistas fue a su casa a por una silla de bebé para que pudieran viajar.

La situación en la estación de Burela no era mucho mejor, puesto que varias personas tenían que esperar a que llegara un autobús para que los transportaba y se esperaba que no llegara antes de las ocho de la tarde.

Ante esto, algunos pasajeros optaron por viajar directamente en autobús cogiendo la línea que cubre el trayecto entre Ribadeo y Viveiro a diversas horas.

Situaciones como esta provocan que el servicio de tren pierda viajeros y esta bajada implica a su vez que no haya inversiones para mejorar el servicio. La problemática se retroalimenta y el servicio ferroviario en la comarca sigue deteriorándose.