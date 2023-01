"Superamos as expectativas"

"Intentamos que non sexa unha área de servicio típica de autovía e que haxa un servizo especializado, como se fose un local de restauración dunha cidade", comenta Carlos Folgueira, gerente de O Rei das Tartas, que amplió el negocio repostero de Mondoñedo con la apertura de la única área de servicio en la A-8 en Galicia, que ofrece de lunes a sábado un menú "bastante caseiro", pero también tiene una carta variada y sus afamados postres.

Platos combinados, ensaladas, sándwiches, hamburguesas, raciones, bocadillos o pizzas forman parte de la oferta en restauración, pero en la cafetería también se ofrecen desayunos variados, minibocatas, empanadas de atún, pulpo o carne y dulces y tartas. "Temos todos os produtos típicos de O Rei das Tartas", dice, y la más vendida es la de Mondoñedo, de la que tienen cuatro tamaños "para que a xente poida escoller". También tienen mucho tirón otras caseras como una tarta tipo Santiago, otra de chocolate con nueces o la de queso, así como las "magdalenas de toda a vida". Además cualquier tipo de tarta "pódese levar enteira ou en racións".

En cuanto al menú tratan que sea lo más parecido a la comida de casa y variado. "Estamos bastante contentos porque sempre temos bastante clientela tanto de transportistas e xente obreira como de xente de paso", dice, que hay también entre semana. "O que máis son galegos e asturianos, pero hai moito do resto do norte", señala, mientras que los fines de semana "hai moitos grupos organizados, excursións tanto de xente maior como de deportistas que paran a almorzar ou merendar ou que fan comida de grupo no comedor, pois temos un menú para deportistas", apunta.

El área de servicio abrió a las puertas de la pandemia, en diciembre de 2019, y tras la incertidumbre inicial la evolución del negocio fue muy positiva. "Estamos moi contentos porque incluso superamos as propias expectativas que tiñamos tanto na gasolineira como na restauración", subraya.

Dentro de la idea de no ser una área de servicio más recuerda que tienen una exigente limpieza en todas las estancias, que cuentan con sala de lactancia, una zona interior de ocio infantil y otro apartado dentro del local "para que a xente poida sentarse ou tomar un café coa mascota". Fuera también hay zonas de juegos infantiles y para perros, además de terraza, que se suma a la panorámica del segundo piso "onde se ve todo O Fiouco e que chama bastante a atención". En la gasolinera hay un súper Claudio, con "prezos baixos".