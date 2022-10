El sueño de A Mariña

La tercera edición de Los Viajes de Belinda está en marcha sumando el apoyo de la Xunta. Cuatro caras conocidas están ya en la comarca tras arribar ayer el acto Pablo Chiapella de La que se avecina, quien tuvo el inconveniente de que le perdieron la maleta en el aeropuerto y llegó en chándal al hotel Urban de Viveiro, donde la impulsora del proyecto presentó a los protagonistas de esta aventura, en la que también participan Manel Fuentes, presentador de Tu cara me suena; la actriz Alba Rico de Violetta, y la diseñadora de moda Alicia Rueda.

Belinda Washington reconoció ayer que "esto empezó como un sueño hace dos años" agradeciendo la ayuda de cuantas empresas e instituciones confiaron en una iniciativa que se afianza, por su promotora, que se enamoró de la comarca hace 20 años, descubrió nuevas rutas para poner en práctica, porque "A Mariña tiene muchas posibilidades" y cree importante ayudar al crecimiento del destino turístico con experiencias "para reconectar con la naturaleza y con uno mismo".

Tras el éxito de las primeras experiencias, Belinda se muestra "feliz, porque creo que no me equivoqué, lo que me mueve es el amor por A Mariña". La actriz subrayó que haya lugares como Galicia y la comarca "que mantienen sus señas de identidad, donde hay artesanía y una materia prima tan excelente". Además reiteró su compromiso de traer solo cuatro invitados en cada ocasión, "porque intento transmitir un turismo de calidad, las masificaciones no me gustan", recalcó.

Belinda Washington: "Creo que no me equivoqué, lo que me mueve es el amor por A Mariña, intento transmitir un turismo de calidad, las masificaciones no me gustan"

La jefa territorail de Turismo en Lugo, Paloma Vázquez, destacó que desde la Xunta "seguimos intentando mejorar el destino. A Mariña era desconocida, organizamos unos geodestinos, en los que tenemos municipios muy diversos que conforman un espacio que tiene una cierta unidad, dentro de los que está adquiriendo cada vez más proyección, pero queremos hacerlo de forma sostenible, aunque tardemos unos años más". También les deseó una estancia "estupenda, que disfrutéis con calma de este turismo slow que estamos promoviendo".

El acto contó con algunos representantes municipales y Washington agradeció el apoyo de los concellos de Xove, Cervo, O Vicedo y Viveiro, citó a la edil de Turismo vivariense, Marisol Rey, así como al hotel Urban, "por ponérnoslo fácil y acogernos con tanto amor". La representante del hotel agradeció la confianza y ofreció ayuda para las visitas y en lo que necesitasen.

Belinda piensa que acertó en la elección de los invitados, pues "vuelve a haber magia en estre grupo" e indica que su intención es traer a la comarca profesionales de ámbito muy diversos porque "aquí hay cabida para todos". Sin embargo, eludió desvelar los rincones que visitarán, aunque ya se sabe que visitaron Sargadelos y cenaron en la Finca Galea (Alfoz).

Alicia Rueda: "Me ha sorprendido la acogida de la gente, y sobre todo la luz, esto es inspiración".

Chiapella acude con intención de "disfrutarlo e intentar adaptarme al entorno, ser uno más, hacer todo lo que haría alguien que viniese a esta tierra y disfrutarla al máximo". Rueda afirma que "me ha sorprendido más la acogida de la gente y, sobre todo la luz, esto es inspiración, tengo que ponerlo en marcha en mi cabeza".

Fuentes, que tampoco conocía la zona, cree que "está bien integrarte en un viaje que sea interior y exterior, invita a ese momento de introspección, de estar tranquilos, que te permite ese ritmo más lento de vida, pero hay que aflojar un poco con la gastronomía, hay que apostar por la ensalada ya", subrayó provocando risas. También pidió orientación a la Xunta para volver a hacer el Camino a Santiago.

Alba Rico: "Es un regalo de la vida llegar a este sitio, para el alma. Cualquier expectativa que tuviese ha sido superada"

La impulsora de Los Viajes de Belinda indicó que "lo malo es que tenemos solo tres días y medio, en lo que intento que se lleven un sabor múltiple de todos los fabulosos rincones que hay, estando más tiempo en alguno, porque A Mariña es tan extensa". Señaló que este año fue de los más potentes en turismo y que la comarca "es impresionante, como decíais, los colores, sabores, la gente...".