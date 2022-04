El sueño ya es realidad para los cadetes del Viveiro

Dos jornadas le sobraron a los cadetes del Viveiro para hacer historia. El sueño celeste ya es realidad y la División de Honor espera con los brazos abiertos al club de la ciudad del Landro, que la próxima temporada se medirá con la flor y nata autonómica de la categoría, incluyendo al Celta, Deportivo y CD Lugo. La temporada de los vivarienses está siendo excepcional y el 5-0 ante el Dumbría le reafirma como el mejor equipo de toda la Liga Galega Norte.

El pitido final del encuentro desató la euforia y no faltó el manteo al entrenador, Antonio Serrano, y el baño de toda la plantilla en la playa. Los jugadores disfrutaron de una jornada irrepetible, aunque para muchos de ellos es ya su segundo cambio de categoría tras conseguirlo con la escuadra infantil hace tres temporadas.

Javi Barja, defensa y capitán: "Gustaríame chegar ao primeiro equipo, pero sen descoidar os estudos"

Uno de los pesos pesados en el vestuario celeste es el capitán Javi Barja, que asegura que el equipo vivió el partido como una final, sin pensar en que todavía quedaban dos oportunidades más. "Celebrámolo como se merecía porque un ascenso non se acada tódolos días. Xa é a segunda vez que o consigo, pero vívese igual de xeito moi especial", asegura.

Barja califica de "totalmente xusto" el premio del ascenso, no solo por lo que hizo el equipo en la segunda fase, sino también en la primera. "Si estamos na División de Honra a falta aínda de dous partidos é porque fixemos moitas cousas ben», asegura, destacando la fortaleza del grupo. "O que máis valoro é que soubemos dar a cara e ser un equipo nos momentos difíciles, cando faltou xente importante. Sempre tiramos para adiante", apuntó.

Aunque Javi no podrá estar para defender la plaza en División de Honor, asegura que el ascenso le supo igual de bien. "Os rapaces de primeiro ano traballaron moito, axudaron a que nós puidéramos ascender e agora moitos deles están pelexando tamén por chegar á Liga Galega", dice.

Al capitán de los cadetes le apasiona el fútbol, pero no por ello deja de lado los estudios. "Gustaríame moito chegar a xogar no primeiro equipo do Viveiro, pero sen descoidar a formación".

Xoel Ferro, delantero: "Molaría moito repetir co xuvenil e emcadear dous ascensos consecutivos"

Uno de los grandes goleadores del equipo de Serrano es Xoel Ferro, que siempre se mostró optimista sobre la consecución del ascenso. "Cando chegamos á fase con 5 puntos de vantaxe respecto ao segundo sabiamos que tiñamos moitas posibilidades de subir", señaló el punta.

Ferro cree que el rival más complicado que tuvo el Viveiro fue el Lugo B, en la primera fase. "En Viveiro gañaron eles porque tiñamos moitas baixas, pero en Lugo fixemos o noso traballo cun 2-4", recuerda, explicando además que con este ascenso se sacan la espina de la pasada temporada. "Quedamos a piques de subir, perdendo nunha tanda de penaltis. Agora disfrutamos por todo o que non puidemos antes", dijo.

Ferro será una de las bazas del juvenil en su objetivo de pelear también por subir a la División de Honor. "Molaría moito repetir e encadear dous ascensos", dijo.

Claudio Medio: "Ahora toca disfrutar y pelear por la salvación la próxima temporada"

A diferencia de Javi Barja y de Xoel Ferro, el que sí continuará la próxima temporada en los cadetes es Claudio, uno de los jugadores de primer año que tuvo más minutos, junto a Matías y Sasha. Los tres serán pilares del equipo la próxima temporada, que se antoja que será más complicada. "Ahora estamos disfrutando de este ascenso. Sabemos que será un objetivo diferente, ya que tendremos que pelear por la permanencia, pero es muy ilusionante jugar contra los mejores de Galicia", señaló.

Para Claudio, el Viveiro fue "el mejor equipo", aunque no quería dejar pasar la oportunidad de ascender ya. "Nos quedaban partidos difíciles e hicimos los deberes ante el Dumbría", señala, destacando, igual que sus compañeros, la fuerza del grupo. "Creo que hemos sido un gran grupo, bien entrenado por Serrano y con las ideas muy claras. Nos gusta mucho tener el balón, pero también trabajamos mucho para recuperarlo rápido", concluyó.

Provincial: los cadetes B están peleando por subir a la Liga Galega

La cantera del Viveiro puede todavía celebrar otro ascenso esta misma temporada y hacerlo en la misma categoría, la de cadetes, ya que el equipo B, formado en su mayoría por jugadores de primer año junto a algunos infantiles, está peleando por subir a la Liga Galega.



Los celestes comandan la clasificación de la segunda fase con 15 puntos, los mismos que el Becerreá, segundo. En la tercera plaza se encuentra otro equipo mariñano, el Burela, con 10. La competición se reanudará después de la Semana Santa.