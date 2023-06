Suárez Barcia ofició su última boda después de más de 170 durante 22 años

El alcalde de Ribadeo en funciones, Fernando Suárez Barcia, ofició este sábado en el consistorio un matrimonio civil que será uno de sus últimos actos como representantes público municipal. Y aprovechó el acto para hacer balance de sus 22 años en el consistorio, primero como concejal y después como regidor, destacando que habría casado a más de 170 parejas durante los últimos 22 años, "segundo me di Pepe Rodil, o sempre presente e leal secretario que me acompañou ao longo destes anos nestas cerimonias, aínda que non se pode precisar con exactitude porque ao principio non se anotaba o oficiante".

La primera boda que ofició Suárez Barcia, fue cuando aún ejercía como concejal en la oposición en 2001, y fue la de sus amigos Carme y Manolo en el mes de septiembre. La de este sábado fue la de Marián y Leo que eligieron el consistorio para su matrimonio. "A esta última parella desexeilles o que lles teño dito a moitas outras: que para que todo vaia ben procuren ter altas aspiracións, expectativas moderadas e necesidades pequenas, así sen dúbida que todo irá ben", aseguró el regidor a través de sus redes sociales, que a lo largo de los últimos años fueron un altavoz de gran parte de su trabajo.

La boda de Manolo y Carme, la primera que ofició Suárez Barcia en 2001. EP

"Este traballo ten cousas complexas, ás veces ingratas e pouco valoradas, pero tamén tivo outras moitas marabillosas", reflexionaba Suárez Barcia en su mensaje en las redes, "dentro delas está a capacidade legal de unir ás persoas que se queren a través do matrimonio civil".

"Chuchos aos primeiros, aos derradeiros e a todos os que estiveron polo medio", finalizaba el post.