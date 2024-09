El Stellae amarga el estreno goleador de Sergio con el Adamo Xove

El Stellae FS se ha convertido en la bestia negra del Adamo Xove FS en su pabellón, al imponerse en las tres últimas visitas, las dos de la pasada temporada –en la Liga regular y en el play off– y el sábado, en el arranque del grupo 1 de la Segunda División B 2024-25. Esta vez el triunfo fue por 2-4, aunque el marcador dista mucho de explicar lo que pasó en el partido, ya que solo la falta de eficacia ante la portería contraria condenó al equipo de Lucas, que dominó durante muchos minutos al rival y gozó de las mejores ocasiones.

Una de las buenas noticias para el conjunto mariñano fue la destacada actuación de uno de sus fichajes de mayor renombre, Sergio, que anotó los dos goles locales y demostró que puede ser una referencia en ataque para la escuadra xovense. Pese a la satisfacción por su debut y por su actuación personal, el estreno fue agridulce para el jugador talaverano por la derrota del equipo. "Estoy satisfecho con mi actuación individual no solo por los dos goles, sino porque me sentí muy a gusto en la pista y con los compañeros, pero no estoy nada contento porque se nos escapó un partido en el que hicimos méritos de sobra para ganar, creo que fuimos superiores durante casi todo el partido y el resultado no dice lo que pasó sobre la pista", argumentó el ala.

Dos fueron las principales causas de que el Xove FS no pudiera comenzar con buen pie la Liga. La principal fue la falta de efectividad ante la portería contraria y la segunda, la actuación arbitral que no gustó nada en el club ni tampoco a Sergio. "Creo que el nivel de los árbitros no estuvo a la altura del partido, pero eso es algo que no se puede controlar, así que lo mejor que podemos hacer es intentar no cometer los errores que nos llevaron a la derrota. Creo que tuvimos muchísimas ocasiones para poder marcar más goles y no acertamos, así que seguro que vamos a seguir trabajando para ser más eficientes ante la portería rival", manifestó.

Ayudar al equipo con desborde, goles y sacrificio

Sergio confía en poder seguir ayudando al equipo, bien sea a base de goles o de trabajo. "Creo que tenemos un buen equipo, el vestuario es una piña y todos trataremos de ayudar, yo confío en aportar uno contra uno, desborde y gol, pero también trabajo y sacrificio defensivo", señaló.

Respecto a los objetivos del equipo, Sergio señala que "no vamos a estar ahora pensando en lo que puede pasar dentro de varios meses, lo ideal es estar centrados en el partido que viene y tratar de seguir creciendo y mejorando, aunque también es cierto que el equipo viene de jugar el play off y el objetivo tiene que ser volver a repetir la experiencia", concluyó.