Víctor Couto: "Soy transparente, digo lo que pienso, guste o no"

Empecemos por el final, ¿qué le llevó a montar un chiringuito?

Por el tema de los campeonatos de baristas, di durante unos años cursos de formación para hostelería y tenía ganas de volverme a poner detrás de la barra.

¿Tanto lo echaba de menos?

Sí. Me gusta el trato con la gente, el día a día. Para mí, más que un trabajo es un arma de desconexión; muchos clientes ya son amigos.

¿Tuvo que reinventarse?

Antes había creado una marca de infusiones, pero con la pandemia tocaba reinventarse, sí. Fue cuando surgió esta oportunidad, que era un proyecto para el año que viene, pero como este año la gente buscaba espacios abiertos, pues lo montamos y abrimos el 15 de julio.

Muchos trabajadores huyen de la hostelería y usted regresa, ¿por qué?

Está bien que me preguntes eso. La gente escapa por las condiciones, muchas horas, mal pagado, sin días libres... Hay que cambiar la mentalidad no de la gente que trabaja, sino del que ofrece. Aquí nuestros trabajadores hacen ocho horas, tienen días libres y un buen salario.

Y por si fuera poco, es portavoz de Foz, Plataforma de Futuro.

Fue sin esperármelo. Me pidieron los compañeros ir en las listas de las últimas elecciones. No sacamos un buen resultado y Sixto, el cabeza de lista, me propuso para que fuera el número uno y portavoz, y aquí estoy. No sé decir que no.

¿Qué tal la experiencia?

Estoy encantado. He aprendido mucho, ves muchas cosas que no se valoran. Nunca me casaré con un partido grande, porque buscan cosas a niveles mayores, no de concellos como Foz.

¿Cómo se vio en su primer pleno?

Al principio me costaba, aunque estaba acostumbrado a hablar en público. Pero he avanzado bastante y espero seguir muchos años en un partido independiente que sepa decir las cosas sin depender del qué dirán.

¿Qué tal se lleva con sus compañeros políticos?

Aunque en la prensa pueda parecer que hay un rifi rafe constante, dentro del grupo de concejales nos llevamos bastante bien. Yo me llevo bien con todos y todos conmigo. Soy transparente, digo lo que pienso, guste o no, pero siempre con buena fe. No hay que buscar enfrentamientos, sino cosas para avanzar.

¿Y qué me cuenta del fútbol?

Empecé como jugador en el Celta Barreiros, pero a los dos meses me rompí la rodilla y me ofrecieron hacer de gestor deportivo, de enlace entre directiva y equipo. Y sigo cuatro años después.

¿Dónde se ve en cinco años?

Más viejo fijo (sonríe). Me gustaría seguir con la empresa de chiringuitos y crecer. Lo del fútbol es más difícil porque hay que priorizar y me quita mucho tiempo, aunque estoy encantado con la directiva. Y en política, todo dependerá de los vecinos de Foz. Si mis compañeros de partido quieren me presentaré a las próximas elecciones como cabeza de lista y espero seguir involucrado y haciendo cosas por el bien de Foz.