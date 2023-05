SOS de la pesca por la deriva europea

Los barcos de los estados miembros de la Unión Europea hicieron sonar este martes sus bocinas durante cinco minutos –en puerto y alta mar– en una llamada de auxilio ante las decisiones de la Comisión Europea (CE), que ponen en peligro al sector.

La protesta coincide con el Día de Europa para llamar la atención sobre una política que "solo busca nuestra desaparición y el desabastecimiento de producto propio en los mercados", lo que supone la pérdida de la soberanía alimentaria, dado que el 70% de los alimentos que se consumen en la UE son importados, amén de atacar el futuro económico y social de las regiones dependientes de la pesca, según la Alianza Europea de la Pesca de fondo (EBFA), la Asociación de Organizaciones Nacionales Pesquera de la UE (Europeche) y la Asociación Europea de Organizaciones de Productores (EAPO), promotoras de la movilización, a las que se suman las cofradías de pescadores y el principal sindicato europeo ETF.

La protesta conjunta tendrá en A Mariña como escenarios los puertos de Burela y Celeiro. El burelés será uno de los puntos en que habrá concentraciones al mediodía en España, junto a Sanlúcar de Barrameda, Caleta de Vélez, Barcelona y Ribeira.

El presidente de la Federación Nacional de Cofradías, Basilio Otero, también patrón mayor de Burela, aseguraba ayer por la mañana que "non se pode machacar ao sector así, queremos pescar, non queremos facerlle mal ao medio ambiente porque vivimos del, témolo demostrado acadando o RMS antes do fixado ou con outras medidas nas que España foi pioneira, non se entende este ataque á pesca".

El gerente de la OPP Puerto de Burela, Sergio López, recordaba ayer que la pitada desaprueba "o ritmo da DGMare na Comisión Europea, con iniciativas graves que xeran unha situación preocupante. Exemplo de que as cousas estanse facendo mal é o uso que se está a facer da información científica sen respaldo político, con cada decisión está creando máis problemas que solucións. O descontento é xeral, estase facendo moito dano".

Puerto de Celeiro se suma también a las demandas y comunicaron a los armadores la protesta, dejándoles libertad de decisión, según el director adjunto Eduardo Míguez. Los pescadores expresarán con las sirenas la discrepancia con una política pesquera que consideran que cada vez defiende menos los intereses de Europa, pues la CE legisla de espaldas a la realidad con medidas como las incluidas en el Plan de Acción, que creará un punto de no retorno para la capacidad pesquera comunitaria al incluir la eliminación gradual de la pesca de fondo móvil que emplea a 20.000 pescadores.

Creen que el comisario Sinkevicius "desprecia al sector que proporciona los alimentos más saludables a Europa y que hizo un ingente esfuerzo para proteger el medio marino y recuperar las poblaciones de peces".

Galicia en Común pregunta si restar potencia mermará la seguridad

El diputado de Unidas Podemos Antón Gómez-Reino pide al Gobierno que considere criterios de seguridad al aplicar la limitación de la potencia de los motores. Reino preguntará al ministro Luis Planas si los datos certifican un exceso de capacidad y pedirá la previsión para cumplir con Europa y el impacto de la medida.



Preocupación

Se hace eco de la preocupación del sector al entender que puede afectar a la seguridad de las embarcaciones de artes menores, su estabilidad y maniobralidad.