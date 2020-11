Otro SOS para los animales

La protectora de O Valadouro-Alfoz anuncia que "por primera vez desde que se formó esta asociación haremos una pequeña pausa", pero aclara que "no lo vamos a dejar, esto no va a poder con nosotros. Mientras nuestra situación no mejore —que tardará, pero sabemos que saldremos victoriosas y todo volverá a ser como antes— no podemos hacernos cargo de más animales". Por esta razón únicamente atenderán urgencias siempre y cuando cuenten con casas de acogida.

La asociación seguirá aplicando el método CES de captura, esterilización y suelta mientras el Concello de O Valadouro costee los gastos y también continuará ayudando cuando alguien llame porque se le ha perdido su perro o su gato, además de difundir casos externos.

El colectivo, que lleva casi un año sin instalaciones ni ayudas económicas de ningún tipo, solicita ahora apoyo para trasladar desde Vilalba a Foz donaciones, una jaula grande —por tanto, se requiere un furgón— y también un transporte desde Narón a Alfoz para llevarles pienso. Al estar el material en Vilalba y Narón, localidades con cierre perimetral, debería ser alguien que pueda acceder a las mismas por razones laborales. Además, demandan otro transporte entre Sarria y Alfoz. También les urge una caseta para un perro de tamaño mediano y mantas para que los perros que no están en acogida y a los que siguen atendiendo no pasen frío en estas fechas.

RECAUDACIÓN DE FONDOS. La difícil situación que atraviesa la protectora la obliga a solicitar donativos con frecuencia para pagar las deudas, ahora tienen dos animales en una residencia. La asociación hace un llamamiento para que quienes puedan aporten ideas sobre cómo recaudar dinero. Prevén vender en breve las manualidades que les donó Mirta y están abiertos a más aportaciones para realizar algún sorteo, durante el cual publicitarán los negocios que colaboren.

Otra posibilidad consiste en apadrinar alguno de sus animales para colaborar con su mantenimiento "ya que ahora mismo ninguno de nuestros peludos tiene padrino/madrina. Estos días iremos subiendo fotos suyas y hablándoos un poco de cómo son y si a alguien le interesara apadrinarlo, que se ponga en contacto por privado". Pueden hacerlo a través de su Facebook por mensaje privado o llamando al 647.77.78.48. Al tiempo piden que se compartan las publicaciones para que el mayor número posible de animales encuentre un hogar definitivo.

La asociación también recuerda su número de cuenta para quienes puedan realizar algún donativo: ES62 2080 0117 1530 4000 9618. Además, dan las gracias a todos los que colaboran.