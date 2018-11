El sorteo especial de la Once deja 80.000 euros en Ribadeo

El vendedor de la Once Abilio Díaz, que habitualmente tiene su centro de operaciones en el puesto que se encuentra en una de la esquinas de la plaza de abastos de Ribadeo, volvió a llevar la suerte a sus compradores. Esta vez vendió dos cupones del número 35.961, que fue el primer premio del sorteo extraordinario del pasado domingo, 11 del 11, que se celebró el pasado domingo. Cada uno de los cupones está premiado con 40.000 euros.

Son 80.000 euros que se repartieron en la localidad ribadense y que seguro que de un modo u otro acabarán repercutiendo en toda la localidad, pues no es un dinero como para tomarse a la ligera, ni mucho menos.

A Díaz el conocimiento de que había repartido ese premio le pilló disfrutando de sus vacaciones, pero se mostraba ayer encantado con haber podido dar un pellizco y lamentado no haber podido dar más premios.

Contó que "como me iba de vacaciones, solo me mandaron sesenta", asevera desde Foz, localidad donde vive habitualmente y desde donde se traslada a diario a vender hasta el kiosko de la plaza de abastos, donde lleva ya "once años y dos meses" repartiendo lo que la propia Once llamó en su día La ilusión de todos los días.

Los cupones se vendieron hace más de dos meses y no se sabe nada de los afortunados

A Abilio no recorta la pregunta más obvia: ¿Quién pudo haber sido el o la agraciada? Nada sabe de los afortunados. Tan solo que los cupones que se llevaron el premio fueron de máquina y que se vendieron hace ya más de dos meses, comentaba este hombre, que es natural de Ávila pero que lleva ya tres décadas viviendo en la comarca, donde también residen dos de sus hermanos que se dedican al comercio. "Aquí se vive bien, hace menos frío aunque es mucho más húmedo", cuenta.

Esta no fue la primera vez que Díaz repartió un premio, pues ya ha dado dos de 35.000 euros, por lo que los vendidos el pasado domingo son los de mayor montante entregado hasta la fecha, aunque se lamenta: "Si llega a coincidir la serie el premio sería de once millones de euros".