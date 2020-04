"Sorte que viñeron os gardas, se non había morrer o xato"

Una patrulla de la Guardia Civil de Xove ayudó en el parto de una vaca. La intervención se produjo el pasado jueves 9 hacia las nueve menos cuarto de la tarde. Los guardias regresaban al cuartel, cerca del cual tienen una finca unos ganaderos, y se toparon con una situación fuera de lo previsto al detectar las dificultades que tenía un matrimonio que trataba infructuosamente de ayudar a parir al animal.

Isabel Fra es la dueña de una explotación de cuatro vacas, una de las cuales se puso de parto, según su marido, Antonio Paleo, quien explica que "non o dabamos quitado se non son eles, chegaban de patrulla, agarráronse á corda e salvámolo". "A sorte foi que apareceron, porque se non morrería, pois o veterinario non sabemos cando podería chegar. Ao velos o sarxento tamén veu axudar, actuaron como está mandado, coa mascariña posta, estámoslles moi agradecidos, merecen un aplauso", subraya el xovense.

Como agradecimiento a ese esfuerzo de los guardias, decidieron poner al recién nacido el nombre de Duque, en honor a Francisco Javier Girón y Ezpeleta, segundo duque de Ahumada, quien en 1844 fundó la Guardia Civil.

Los agentes no dudaron en ponerse manos a la obra. La difícil posición en que nacía el ternero dificultaba su extracción del vientre materno, por lo que las posibilidades de que la cría muriese antes de producirse el alumbramiento eran mayores. Era preciso actuar de manera urgente, por lo que los dos guardias se integraron en el equipo con los ganaderos, que calmaban y sujetaban al animal por su cabeza mientras los agentes tiraban de una cuerda que se había sujetado a las patas del ternero, como se hace desde hace años.