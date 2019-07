Sin sorpresas en la elección de los seis diputados provinciales

El juzgado de Mondoñedo acogió ayer la elección de los diputados que representarán a la comarca durante este mandato en la Diputación de Lugo. Al final no hubo sorpresas de última hora y a las alcaldesas de Viveiro -María Loureiro- y Trabada -Mayra García-, ya confirmadas oficialmente por el PSOE hace un par de semanas, se unen los populares Elena Candia, Javier Jorge Castiñeira y Jesús Novo, así como la nacionalista Mónica Freire.

Todo apunta a que Elena Candia repetirá como portavoz del PP en su segundo mandato en la Diputación. Aunque defiende que es algo que "xa se verá", no esconde que "se os compañeiros o ven ben, gustaríame continuar".

La alcaldesa de Mondoñedo ensalza "o escenario de concordia total no que escollemos os deputados no PP", al tiempo que también destaca la importancia de las diputaciones. "Creo na súa utilidade e no que aportan ao desenvolvemento dunha provincia, máxime nunha na que case todos os concellos son pequenos e necesitan a axuda dun ente supramunicipal para que non haxa cidadáns de primeira e de segunda", dice.

Defiende la elección que han hecho, "porque no noso partido teremos un grupo bastante renovado e heteróxeneo", y cree que están representadas todas las sensibilidades: "Levamos un representante dun concello grande, un mediano e un pequeno; é moi representativo do noso territorio".

Finalmente, Candia invita a todos los grupos a ponerse manos a la obra. "A Deputación é un órgano con moitos recursos, levamos sufrindo unha inestabilidade política que non beneficia e no PSOE parece que están máis preocupados das súas loitas internas que de gobernar e xestionar. Un bo exemplo son as estradas provincias sen desbrozar, co risco de lumes e a mala imaxe que dan", critica.

Mientras, a San Marcos regresa cuatro años después el alcalde de O Vicedo, Jesús Novo, luego de formar parte de la corporación provincial entre 2011 y 2015. Lo hace encantado "porque estiven a gusto e sempre temos máis posibilidades de traballar polo concello e pola comarca", explica.

Lamenta que no vayan a gobernar, "aínda que hai que recordar que seguimos sendo a forza máis votada", y espera poder trabajar desde la oposición y que se respeten acuerdos como el del plan único. "No medio de toda o esperpento que se viviu nos últimos catro anos, este plan foi o mellor que se fixo, xa que supón unha mellora importante para todos os concellos, sexan da cor política que sexan. No Vicedo, por exemplo, pasamos de recibir 15.000 euros a máis de 200.000", argumenta.

Idéntico parecer tiene Candia: "Todo o mundo dixo que este plan viña para quedarse gobernase quen gobernase e creo que é unha liña vermella. É unha ferramenta moi útil de reequilibrio tralos oito anos de besteirismo", alaba.