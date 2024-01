Sorprenden a dos personas robando chatarra en el punto limpio de Ribadeo

La Policía Local de Ribadeo sorprendió al mediodía de este domingo a dos personas, un hombre y una mujer, llevándose objetos metálicos en el punto limpio ribadense, que está ubicado en el lugar de Valín, perteneciente a la parroquia de Ove.

Los municipales se desplazaron hasta ese punto tras recibir el aviso de un vecino y encontraron a los autores de los hechos indicados cargando diferentes materiales en una furgoneta. Los agentes comunicaron los hechos a la Guardia Civil, dado que dicho cuerpo tiene las competencias en todo lo relacionado con la seguridad ciudadana en el municipio ribadense.

Los guardias se hicieron cargo de las diligencias. Los autores del presunto robo, con residencia en Begonte, indicaron que la puerta de la instalación municipal se encontraba abierta. Las fuerzas de seguridad no apreciaron signos de que hubiese sido forzado el acceso, por lo que se trataría de un presunto delito de hurto al no haber causados daños o destrozos en el recinto para intentar apoderarse del material, que al aparecer los policías no se llevaron.

Este tipo actuaciones se producen con carácter periódico en diferentes puntos de la comarca. Los autores de las mismas suelen perpetrar acciones en varias viviendas o localizaciones. Es habitual que quienes se dedican a esta actividad delictiva destinen el material que logran reunir a su venta para chatarra.