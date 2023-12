Andrés Rodríguez: "Sorprende a nosa bica, din que é moi esponxosa"

Vostede non ten un pasado profesional no eido da pastelería, como chegou ata este negocio?

Non, non. Para nada. Eu en realidade son un recén chegado a isto, porque abrimos na antiga libraría Alvite o día 1 de agosto. De feito aínda sigo no meu traballo nun supermercado. Hai que ver como vai isto. De momento vai ben e teño dous empregados, pero imos ir vendo.

O nome é bastante orixinal.

Si. É unha expresión coloquial que se decía de sempre na miña casa. Meu avó, cando comías pan e che caían as migas sempre decía que recollese as faragullas. E pareceume un bo nome para este negocio porque, por exemplo, o hoxaldre cando o comes tamén solta faragullas. Cando menos o noso, que é de moita calidade e as solta.

Cales diría que son os produtos que máis están definindo o seu negocio?

Facemos unhas bicas que a verdade é que están gustando moitísimo. Sei que non é algo que sexa tradicional de aquí, pero están tendo moitísimo éxito. A receita tróuxena de Castro Caldelas e acolleuna moi ben a xente, porque ademais lles parece algo moi esponxoso.

Coas bicas iso non pasa sempre.

Non, non, é certo. Moita xente as atopa moi secas e di que só serven para mollar, pero estamos moi sorprendidos do moito que están a gustar.

Cal pensa que é o segredo?

Estaren feitas aquí, de xeito totalmente artesanal.

Esa é unha marca da casa.

Si, si, totalmente. O que facemos é colaborar con empresas desta zona para que nos subministren cousas que fan e logo rematamos nós aquí porque por falta de espazo non podemos elaborar todas as cousas desde o principio. Eso é imposible para nós. Por exemplo, temos uns panetones que tamén se venden moi ben que son de Agarimo, de Foz. Isto vén de que eu estudei Hostalería en Foz e Adrián, o rapaz de Agarimo, e mais eu coñecémonos daquela e temos relación e amizade, así que chegamos a este acordo. Tamén con Ebos de Vilalba colaboramos a nivel de pastelería porque fan uns hoxaldres espectaculares. E todo así, con produtos de cercanía, de calidade garantida e buscando o que chaman agora produtos de kilómetro cero. Penso que isto é o que nos está definindo.

E nada de preelaborados.

Nada de preelaborados.

Pero si fan cousas, malia que doutro estilo.

Si, o noso tamén é totalmente artesanal, pero é pastelería de tipo americano: tartas de chocolate, brownie, cookies, torta de queixo, muffins... E tamén algunhas cousas salgadas como as tostas.

E a nivel de bebidas tamén poden traballar así?

Traballamos todo así. Por exemplo o café é do Urban de Viveiro, que o tostan alí. As infusións son de Tea for Two, tamén de aquí, da Rúa Nova, que son totalmente distintas ao que hai por aquí. Temos mel de Conde Santo de Lourenzá, que xa ten moitos premios. Procuramos dar a máxima calidade e á xente gústalle.