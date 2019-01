Xurxo Lorenzo: "Sorprende atopar unha cova con tantos nomes para os distintos espazos"

A cova do Rei Cintolo de Mondoñedo foi obxecto de moitas conxeturas ao longo dos anos. Moito se leva falado dela e foron moitos os que o fixeron, pero aínda quedaban cousas por dicir. Un novo libro, A cova do Rei Cintolo de Mondoñedo, de Xurxo Lorenzo e Javi Fouz —sobriño e tío— saca á luz algunhas novidades e recorda a maxia e o misterio que sempre desprendeu a cavidade.

Como xurdíu a idea de escribir este libro?

Tiñamos un boceto manuscrito dende fai uns 20 anos que quedara esquecido. Fai uns tres anos, meu tío Javi pediume axuda para escribir un artigo no seu blog de espeleoloxía e acabou por írsenos das mans. Empezamos a contactar con xente para contrastar información e aportáronnos planos e fotos e de 40 páxinas pasamos a case 400. A verdade, non estaba previsto, pero unha vez que tiñamos a información e entre ela moitas novidades, vimos que merecía a pena.

Cales son algunhas desas novidades que sacan á luz?

En planos recopilamos cen dende o século XIX e descubrimos a cantidade de nomes que ten a cova para as distintas salas, pasos ou formacións, por exemplo Sala de las Lluvias ou Paso de los Egipcios. Cada espazo da cova está bautizado como se foran as rúas dunha localidade para ir tomando referencias. Non é frecuente, nin en España nin no mundo, que nunha cova se den uns 200 nomes. Ademais documentamos preto de 25 achádegos arqueolóxicos que a maioría non trascenderan.

Fixeron unha ardua labor de investigación.

O traballo final é un estudo de investigación en todas as áreas, dende a bioloxía ata a arqueoloxía, a topografía e ata os visitantes ilutres que se achegaron á cavidade e entre os que se pode encontrar xente tan dispar coma o periodista Luis Mariñas ou o gaiteiro Carlos Núñez. Do que se tratou principalmente foi de investigar a fondo todos os parámetros e poñer a información enriba da mesa. Había traballos previos de xeólogos, biólogos ou outros profesionais pero non estaba todo xunto. Pódese dicir que este libro é como unha enciclopedia de Rei Cintolo. Dende 2016 foron tres anos de traballo moi intensos.

Vostede é espeleólogo, que significa a cova dende ese punto de vista?

Como espeleólogo o principal valor da cova é a maxia e o misterio que encerra. É un auténtico labirinto en 3D. Ten entre sete e oito metros, pero non hai que pensar nun túnel lineal senón que é unha montaña que a auga foi perforando e fixo pisos, condutos que se van topografiando e dan como resultado esa lonxitude. A realidade é que é unha montaña afuracada por dentro que encerra unha lenda que lle dá ese halo de misterio.

E como recurso turístico?

O seu valor turístico estará no turismo de aventura, non para o turismo de masas porque as súas dimensións interiores son limitadas e si se intervén moito nela deixará de ser unha cova.

Cantas veces puido entrar en Rei Cintolo?

Preto de 200, posiblemente. Dende os 11 anos fago espeleoloxía e fun un dos fundadores en 1998 do clube de espeleoloxía Rei Cintolo de Mondoñedo. Sendo mindoniense tiña que gustarme a espeleoloxía, porque está cheo de covas, pero a raíña de raíñas é Rei Cintolo.

E sempre que entra ten as mesmas sensacións?

Cada vez me gusta máis. É sorprendente que unha cova que non é moi grande comparada con outras que hai en España, teña tantas canles, tantos nomes ou haxa tanto planos sobre ela. É unha cavidade que sempre estivo rodeada polo misterio. Cada persoa que entraba inventaba algo distinto, que si chegaba ata Lugo, que si dentro había un afluente do río Miño, que si era unha mina romana de ouro, ou que non tiña final. Son historias que xeran medo e atracción a partes iguais, e iso é algo que tamén esperta a curiosidade por coñecer a cavidade.