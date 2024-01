Sonsoles Ónega: "La disciplina sigue siendo la única herramienta que me funciona"

Reconocida y reconocible periodista de prestigio, sobresalió con sus crónicas desde el Congreso y luego se convirtió en uno de los rostros más reconocidos de la televisión, donde ahora reina con luz propia desde ‘Y ahora Sonsoles’ en Antena 3 condujo el acto en el que Ribadeo presentó su propuesta turística en solitario en Fitur.

¿Es posible para un pueblo pequeño como Ribadeo sobresalir en un universo tan grande como Fitur?

Creo que sí. Y eso vamos a intentar. Creo que además eso es cierta ventaja porque tendemos cada vez más a recogernos. Me parece que a Ribadeo lo conoce todo mundo, pero quien no, se siente tentado a conocerlo y encontrar un refugio en el norte. Un norte que es cada vez menos el norte que conocimos de pequeños, por la temperatura y tantos cambios como hay.

Ribadeo vende variedad. ¿Usted coincide en esa percepción?

Sí, la verdad. Es un sitio completo: tiene mar, sus acantilados al Cantábrico son espectaculares. Luego está la ría, una buena oferta cultural y también gastronómica, que ahora es muy seductora. Un destino de lo más completo.

¿Pueden Ribadeo, y otras localidades de la zona, destacarse en los medios por algo que no sea un suceso grave?

A veces destacamos en la tele lugares en que ocurren sucesos horribles, es verdad. En vuestro caso, ahora porque estamos camino del 18-F salen también porque va algún candidato a dar un mitin. A veces salen más por lo que ocurre que por lo que son y eso debería cambiar, es cierto.

¿Venden mucho las fotos más icónicas de As Catedrais?

Muchísimo. A veces no se conoce Ribadeo pero sí la playa por su espectacularidad. Enfatizarlo es algo obligado.

¿Sería más complicado moderar un debate sobre preferencias turísticas que sobre política?

Probablemente sería más apasionado, porque el debate político está enconado a peor, perdió parte de la esencia que a mi juicio debe tener todo político: salirse del argumentario y volver a las ideas. En lo del destino turístico, las ideas están intactas. Me quedo con esto porque lo otro me aburre, aún reconociendo la importancia tremenda del momento en que vivimos.

¿De dónde consigue sacar tiempo para escribir?

La disciplina sigue siendo la única herramienta que me funciona. Busco espacios con cierto silencio y soledad y me lo impongo como algo obligatorio, pero confieso cierta dificultad para encontrarlos, sobre todo ahora con tanto trabajo. ¡Pero no me quejo, eh! Que está todo muy complicado y es un privilegio tenerlo.

¿Echa de menos su época de cronista del Parlamento?

Un poco sí, porque eran épocas muy complejas, del 2008 al 2018, con cambios importantísimos. Recibimos la nueva política que al final solo quiso solucionar el pasado y no el futuro, fíjate. Entonces, con muchas dificultades, pero se buscaba el pacto y el consenso. Ahora estamos en dar altavoz al disenso y no al consenso.