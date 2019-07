"O soño dos indianos" de Ribadeo y Viveiro triunfa en Londres

A la espera de la votación del público, cuyo resultado se conocerá el lunes, el jardín "O soño dos indianos" ya ha conquistado al exigente jurado de la prestigiosa exposición floral anual Hampton Court Palace Flower Show. Inspirado en jardines de casas indianas de Viveiro o Ribadeo, el resultado de los 130 metros cuadrados donde pueden verse especies como camelia japónica, magnolia grandiflora, cedros, jazmines, hortensias, variedades de tuyas y palmeras Phoenix Canariensis está encandilando a los visitantes de un certamen, la mayor feria anual de jardines y exposiciones de flores del mundo al que incluso la duquesa de Cambridge, Kate Middelton ha presentado propuesta.

Es muy difícil, por no decir casi imposible, hacerse con la medalla de oro en esta exposición que organiza la Royal Horticultural Society. En las 33 hectáreas que abarca la Hampton Court Palace londinense todo destila un sabor típicamente inglés pero en esta ocasión Turismo de Galicia ha dado en el clavo con su propuesta pues, como reconoce su reponsable de Área de Imaxe e Xestión de Marca, José Ramón Castiñeira, el público valora mucho el perfil de filántropos que tenían los emigrantes retornados -o indianos, como aquí se los conocía-, y la capacidad para plasmar en sus casas un determinado mensaje vital: su sueño hecho realidad.

Por ello, además de la medalla Silver Gilt, todavía confían en el favor del público para cosechar una nueva distinción entre los más de 30 jardines de todo el mundo que participan en el certamen. "Baixo o título 'O Soño dos indianos', a proposta da Xunta rende homenaxe a todos aqueles emigrantes que, ademais do seu gusto estético de inspiración colonial, tamén destacaban polo seu fondo sentimento de mecenado que foi quen de levar a cultura aos seus lugares de orixe", señalan desde Turismo de Galicia al ser consultados sobre este proyecto.

FESTA INDIANA. Para la puesta en marcha del jardín premiado, Turismo de Galicia tomó como referencia diferentes emplazamientos de localidades mariñanas como Viveiro o Ribadeo, con su Festa Indiana, además de otros lugares como Betanzos, donde dejaron huella los famosos hermanos García Naveira, o Cee.

"Non só visitamos por fóra a casa viveiresa de Pernas e outras en Ribadeo; tamén tivemos en conta o pobo de Redes, con moitas casonas indianas e miramos os xardíns das que hai en Ourol", señala José Ramón Castiñeira. A partir de ahí se pusieron en manos de la prestigiosa paisajista británica Rose McMonigall, de la Royal Horticulture, para un proyecto que concentra las esencias del jardín indiano.

"Esta, e a Chelsea Flower Show que se celebra en maio, son citas inaludibles para o mundo do paisaxismo, e nesta ocasión tamén tivemos a valiosa colaboración da concelleira de turismo de Viveiro, Marisol Rey", destaca Castiñeira. No es la primera vez que reciben una mención, pues ya el pasado año consiguieron recrear un jardín en mitad de una playa de la Costa da Morte, pero en esta ocasión ha sido especial. "É a cuarta vez que Turismo de Galicia obtén recoñecemento -añade-, despois de que o ano pasado participaramos con 'Rías de Galicia, un xardín ao final da terra', de temática mariñeira; o ano anterior con 'O xardín segredo do pazo', recreando o típico pazo galego, e o anterior con 'A Ruta da Camelia', cun premio na máxima categoría do certame".

Si en esta ocasión no han logrado el premio mayor ha sido por la meticulosidad extrema de los jueces británicos a la hora de medir la altura de una fuente. "Estamos diante de xente moi culta, quizais o prototipo de británico de libro que aparece nas novelas de Agatha Cristhie e que ama os xardíns, pero o importante para nós e facer referencia a unha parte de Galicia, presentando rutas culturais e paisaxísticas totalmente distintas", indica el responsable de Turismo de Galicia para este cometido.

Aprecia que el jardín indiano fascina al público: "Está gostando moitítimo pois é diferente a todo o demais, pero en todos os nosos proxentos a Xunta aposta por poñer en valor no eido internacional varios dos recursos singulares de Galicia, sexa o noso patrimonio artístico, o botánico e tamén a cultura asociada ao turismo mariñeiro, cumprindo os obxectivos da Estratexia de Turismo de Galicia 2020, unha folla de ruta coa que tentamos impulsar un destino auténtico e de calidade". A Londres desplazaron una zona de información turística y de atención a los visitantes y para citas profesionales con la agencia gallega Always in Spain y del operador británico Ramblers Holidays.

Trampolín turístico

Medio millón de visitantes en 2018

Con propuestas de este estilo la idea es acudir con productos cabecera de marca impulsados por la Consellería de Cultura y Turismo. Ruta de las camelias, pazos y jardines facilitan la presencia de Galicia en un foro mundial.



Perfil del visitante

A los británicos les gusta viajar y el visitante suele tener más de 40 años, amante de la naturaleza y la historia, y con buena posición económica.



200.000

Número de personas estimadas que en una semana han podido ver el jardín indiano presentado por Galicia en Londres. "Esas persoas son potenciales clientes do turismo en Galicia", resalta José Ramón Castiñeira.