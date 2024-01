"Soñei que rodaba unha película en padiola pero espertei e agora non me preocupa tanto a morte"

O vicedense Xosé Penabade ten moito teatro e rodaxes ás costas en curtametraxes e longametraxes galegas ou no reparto de series como Matalobos, Libro de familia, O Nordés, Os Atlánticos, Padre Casares, Serramoura... pero a verdadeira película da súa vida sucedeu pouco antes da pandemia ao enfrontar un cancro na gorxa. Case non a conta, logo dun problema nunha das biopsias. Perdeu a voz e tivo que aprender a falar, aínda que a claridade dos seus ollos falan dunha profunda humanidade, e un humor galego.

Estudara Electrónica e Mecánica na Maestría de Viveiro e acabou ligado ao teatro nos Quinquilláns e en Chévere e hoxe, como axitador cultural, colleita éxito ao espantar o veleno que lles metían aos rapaces de odiar e escapar da aldea. Coa asociación Volta e Dálle fundou o Teatro das Cortes no que fora a corte das vacas da súa casa de Xestoso de Cabanas. «Quero empezar a programar rock mesturándoo co teatro, pois hai contacontos axeitados», di. E proxecta recuperar a loita do labrego Xan de Izá contra os foros.

Tiven que aprender a falar de novo facendo vibrar o esófago. Axudoume unha logopeda online porque era o covid

Pensei que teriamos algunha dificultade para entendernos pero recuperou bastante a fala.

Non teño larinxe nin cordas vocais, falo co esófago. Fágolle vibrar ao tubo que vai ao estómago como quen arrota logo dunha cervexa. Falo arrotando. Tiven que aprender na época do covid con logopeda online, Natalia, da Asociación Contra o Cancro, á que lle estou inmensamente agradecido.



Antes tivo que tratarse dun cancro de larinxe e algo se torceu.

Fun catro veces a quirófano para biopsias. Nas primeiras as análises daban ben, era unha lesión que medraba e se ramificaba. Quitáronmo e volveuse reproducir. As biopsias seguían dando ben ata que unha deu mal e foi nunha desas biopsias que estiven a piques de ‘palmar’ porque ao desentubarme moi rápido pechouse a glote e quedei sen aire oito minutos ata que me fixeron a traqueotomía.



Só de pensalo, pon medo estar tanto tempo así.

Inducíronme un coma para valorar o dano cerebral e tamén me trataron con hipotermia, o sangue máis frío axuda. Espertei cinco días despois, saín ben. O meu cerebro xa non era moi espabilado e cando non hai cabeciña...



Se lle deron explicación, non sería tan boa como o seu gran humor.

Un dos anestesistas que estaban no quirófano cando pasou isto preguntoulle ao seu pai —anestesista xubilado e experimentado— como se podía explicar que alguén aguantase tanto tempo sen aire. O pai preguntoulle: "Era fumador?". Seica o cerebro dun fumador consume moito menos osíxeno que o dun non fumador.



O tabaco non lle traería o cancro?

Probablemente. No 2010 xa tivera algún problema de voz pero recuperei e botei dous anos sen fumar. Tras aparecer o tumor facía vida normal pero reproduciuse. Tiven moita radioterapia, eu quería conservar a voz pero logo non quedou outra. A tiroide tamén cascou e agora teño as mans frías sempre.



Moitos amigos temeron por vostede cando lle sucedeu aquilo.

Estiven máis para aló que para aquí. Mini [A Quenlla] escribira unha nota demoledora. Unha das cousas que máis me fascinou cando resucitei é que había un grupo de WhatsApp de 200 amigos e subgrupos pendentes de min.



Porque lle fixeron una festa da resurreción, unha ‘Resurrection Fest’, na ponte Segade do río Sor.

Teño a miña vida repartida entre A Mariña e Compostela, houbo dous xantares de cento e moitas persoas cada un. Nos dous foi a escote, non como faría un indiano.



E nese tempo para aló, viu algo?

Espertei cun soño, que rodaba en padiola no campus de Santiago, na pista de deportes da USC, onde xa fixera secuencias no cruceiro para a serie ‘Pepe, O Inglés’ no que eu interpretaba ao magnate perralleiro dun equipo de fútbol, o construtor Armando Moscoso. Vinme moi agobiado no soño como non podía falar, non tiña texto e cobraba de figurante. Xa me explicou un psiquiatra que o cerebro se non recibe estímulos pola vista ou outros sentidos, fúndese na memoria e coincide porque aí xa rodáramos. Agora non me preocupa tanto a morte.

Creo que non existe o clown galego porque é un ser inocente, e non hai galegos adultos que sexan inocentes



Cambioulle a perspectiva da vida?

É unha sensación rara. Teño outra maneira de ver as cousas. Sempre fun unha persoa bastante emotiva e, se ben me sigo emocionando con ‘Grândola, vila morena’, agora hai cousas que me emocionan menos, quizais estou máis anestesiado diante da morte, non me preocupa tanto, tan só pasalo mal para morrer. Poderás vivir mellor ou peor pero a morte iguálanos a todos. E menos mal.



Os pacientes con cancro poden subscribir o da época traumática.

Sufrín unha crise de saúde mental un ano despois como consecuencia disto. Estiven dúas semanas ingresado na unidade de Saúde Mental do Gil Casares, unha etapa que prefiro non lembrar pero que se debe normalizar falar destas doenzas. Calquera pode sufrir isto, Lugo é a provincia do Estado con máis suicidios, non é casualidade. O cancro produce moita frustración, aínda que o superes. Este ten moi bo prognóstico. Quédome coa parte boa das cousas, se non, morremos. Estou cheo de buratos, logo de 30 anos loitando coa diabetes. Ao mellor se fose máis deportista íame peor. Quen sabe?



O gran clown Jango Edwards faleceu de cancro en agosto pasado e foise rindo da súa propia morte.

O diploma máis chulo que teño deumo el. O do pallaso da sátira, do humor como arma de destrución masiva. A xente que non ten sentido do humor é moi infeliz.



Considérase un referente galego do clown? Logo de estar sen voz...

Botei moito tempo buscando o clown galego, estou convencido de que non existe porque é un ser inocente, e creo que non hai galegos adultos inocentes. Un tipo que me pareceu xenial foi John Balan (o coñecido actor e músico Manuel Outeda Villanueva), tiña moito sentido do humor. Cadramos na sala Nasa de Santiago pero non o tratei, aínda que Víctor Mosqueira, outro gran clown, creo que si.



Como fora a aventura súa con Rudosindo da Barrosa, o afiador?

Naceu na Radio Galega, con Nazareth López. Alí só durou seis meses pero na compañía Volta e Dálle o afiador actuou case 20 anos. O afiador para min foi un agasallo da sabedoría popular. Fixen 400 actuacións con el. Ata me atrevo a falar algo de barallete, que ten recollidas sobre dúas mil entradas. Debe ser a lingua de oficiantes que máis léxico ten recompilado.



Con tantas actuacións, terían momentos apurados?

Tivemos nalgún espectáculo algunha frase coa que, como mínimo, sempre se botaban fóra dez persoas. Unha vez en Betanzos levantáronse 25, era público que viña da misa de pola tarde.No 2005 aquí no Pastor Díaz estreamos un espectáculo escrito e dirixido por Nazareth López e interpretado por Comba Campoi e máis eu titulado ‘Jalisia, mi madriña!’.Non deixabamos monicreque con cabeza, analizando a política do país. Desgraciadamente, a situación segue a ser moi semellante.

Levarei ao teatro a vida de Xan de Izá, labrego que tomou por 24 horas o Concello de Viveiro protestando polos foros

E está nas mobilizacións de Compostela pola masacre de Gaza.

Fixen con Kukas a bandeira palestina que nos encargou o colectivo Esculta e deu moito xogo na gala do Teatro Principal ante esta matanza de inocentes, e tamén na cabalgata de Reis. Todo é pouco para denunciar o xenocidio en Palestina. Estou orgulloso do partido que lle sacaná bandeira pero moitos dos meus traballos son como os de Groucho Marx, non negocios, economicamente falando.



Como vai Santiago?

Compostela cambiou moito. A parte cultural está en decadencia, absorbida polas pensións ilegais e o turismo. E a Cidade da Cultura segue sendo unha hipoteca porque non ten sentido como contedor.

"O que hai que facer é facilitarlle as cousas aos creadores que haxa no país, apostar por outro tipo de espazos"

Penabade, Pepe para os amigos —xa dende que traballara de camareiro no bar do cámping de Covas, ou cando contara a historia da súa mili en Ceuta en ‘Falar por falar’—, deu vida ao afiador Rudesindo da Barrosa en actuacións por toda Galicia —conserva a roda de afiar no Teatro das Cortes, onde aposta pola autenticidade—, e é moi cercano e coñecido ao pasar por medios como a radio e solidarizarse con múltiples reivindicacións sociais e veciñais.

"Teño sorte pois sei facer produción, atrezzo e escenografía e puiden seguir activo ao perder a voz. Necesito estar activo, como terapia, e o Teatro das Cortes axúdame pois miña nai ten 87 anos e precisa de min. Ademais, han de pasar cinco anos para considerarte libre do cancro, ata o 2025".

Unha das cousas que máis me fascinou cando ‘resucitei’ foi o grupo de 200 amigos pendentes de min

A acollida dos amigos e o público como a tomou?

Coñezo moita xente e a maior parte é moi xenerosa, que ao final é o que conta. Estou rodeado de xente valiosa, que vale para algo na sociedade, agora organizáronse para ir apañar pellets.



Vostede implicárase moito no Nunca Máis, no Non á Guerra...

No 2002 cando o Prestige, a maior catástrofe de Galiza tivo tamén a maior mobilización social. Eu botei un cabo no colectivo Burla Negra e coa famosa gaivota enchapapotada fun polo menos a 45 manifestacións. Agora o chapapote é branco, mais a incompetencia dos gobernantes segue a ser a mesma.



E que proxectos ten agora? Hai pouco Paula Carballeira pasou polo Teatro das Cortes.

É amiga e compañeira. Estivo en varios escenarios da Mariña cun traballo que estimula a memoria, de lembranzas. Cando veu ao Barqueiro e estivo na miña casa dixo: «Eu quero actuar aquí». Polo medio cadrou que lle deron o Premio de Literatura Dramática pero non nos subiu o caché.

Penabade quere levar ao teatro a vida de Xan de Izá no XIX. LOMBARDERO

Pensa volver ao escenario? Dende que estivera nos escenarios con Os Quinquilláns non parou.

Marchei dos Quinquilláns no ano 1999 para montar a miña compañía, Volta e Dálle, pero nunca deixei de colaborar con eles. Volver ao escenario? Hai que ter paciencia… todo se andará. Neste momento estou mergullado na programación do Teatro das Cortes e hai uns días propuxéronme facer cursos de teatro. Volta e Dálle é promoción do teatro, compañía de teatro e agora asociación teatral. En agosto vai vir Chévere, e os Monicreques de Kukas, para os rapaces, programarase rock máis teatro. E estamos dixitalizando un arquivo fotográfico no teleclub, con axuda de Deputación. E teño en proxecto levar ao teatro a vida de Xan de Izá, un labrego de Cabanas que en 1812 tomou o Concello de Viveiro, pedindo a exención dos foros. Cóntao Juan Donapetry e durou 24 horas pero a graza é que tras conseguir a liberdade en 1814, acabou como cobrador de impostos, recadando a contribución.



Xan de Izá, outra reivindicación da aldea.

Aprendíannos a odiar a aldea, que nos buscásemos a vida dalgunha outra maneira. Facíano por ben pero ese veleno que nos meteron no corpo aos galegos, o discurso pesimista de que non valemos para nada, iso é o que fai que non avancemos.