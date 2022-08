"Son tan nobles que te pasan factura sentimental"

Lika Vasile tiene una pequeña explotación ganadera por disfrute personal y entretenimiento. Sus caballos llaman la atención por su belleza. Participa en concursos de estampa y morfológicos. Son jóvenes, el mayor tiene seis años. En su casa natal, en un pueblo de Rumanía, siempre tuvieron équidos y afirma que "seguiré teniéndolos hasta que pueda, aunque me quede solo con un pony". Con 7 años le murió una yegua y "acabé ingresado en el hospital por la pena que me dio perderla". "Hay que dedicarles mucho tiempo y aunque no quieras, acabas cogiéndoles cariño, son tan buenos y nobles que te pasan factura sentimental", indica.

Black Beauty se incorporó a su ganadería en 2018, procedente de Barcelona. "Siempre quise tener un frisón, lo traje ahora porque me vi con tiempo y espacio adecuado. Necesita un cuidado especial en la doma y para el manejo, aprenden rápido, pero hay que estar con ellos y enseñarles". Esta raza es originaria de Holanda, donde los utilizan en concursos de salto, doma clásica y morfológicos, pero en España solo hay esos certámenes en Barcelona y Madrid.

Lika comenta que no va a concursos por los premios, sino "por el orgullo de tener los animales, por satisfacción propia, así la gente ve que hay otras razas de caballos bonitas. A veces participo invitado y otras por lucirlos".

Su nueva faceta es la participación en eventos con carruaje, desde bodas a comuniones pasando por sesiones de fotos o paseos bajo reserva por rutas próximas al río en Galdo y Landrove, "aunque si la gente quiere hacerlas en otras partes que pueda pasar el carruaje también vamos. Tenemos transporte para los animales y para el equipamiento, carruaje, monturas", explica. Sin embargo, piensa que "no se puede vivir de esto, aunque me encantaría conseguirlo, pero no es la zona adecuada para un negocio así".

La iniciativa nació al viajar al sur de España de vacaciones y vio en Cádiz y Sevilla mucha cultura de enganche. "Veía los carruajes y siempre pensé en hacer algo de eso, me gustó lo que ofrecían a los turistas y también el enganche de concurso. Por eso pensé en promover algo distinto, dar a conocer a la gente el carruaje y que vean que se puede hacer otra cosa, no solo montar y correr". Más información en el Facebook e Instagram Galopando sueños.